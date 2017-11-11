Две ступеньки до свободы 5 11.11.2017, 8:48

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Из-за «недостаточного финансирования» 86-летняя гомельчанка не может попасть на улицу.

Жительницу Гомеля Екатерину Никоновну Кушнерову жизнь не раз испытывала на прочность. Её детство прошло среди ужасов войны, затем — потеря отца, братьев, мужа, и 21-летнего сына...

«Сыночек мой в армии был, ещё советской, заболел, забрали домой, но не спасли, ушёл от нас. С мужем мы совсем мало прожили. Детям было десять месяцев и три с половиной года, когда он скончался... Сама тоже болела, с лёгкими был непорядок, еле меня выходили, и Богу молились, и лечили — вот я жива, сейчас с тобой говорю», — пенсионерка, разменявшая девятый десяток, рассказывает gomel.today о своих горестях лаконично, с мудрым достоинством. В доме на улице Урицкого она живёт уже больше тридцати лет.

Пенсионерка с радостью говорит о своём сыне, с гордостью и благодарностью — о невестке, с теплотой — о внуках и правнуках. Единственный сын живёт в другой стране, как и внуки с правнуками. Кстати, уехал туда мужчина не совсем по своей воле. Он заболел, и местные врачи уже развели руками, но посоветовали, что за границей могут и спасти. Пришлось паковать чемоданы за океан. Но Екатерину Никоновну родные не забывают — приезжают, звонят. Не бросают её и племянники, соседи. И все у пенсионерки, по её словам — наилучшие.

В свои 86 она живо интересуется всем происходящим вокруг, готова проявить активную позицию и помочь другим. Так, она кинула клич по соседям, собрали деньги, на которые покрасили подъезд. «Я сама с соседом ездила за краской, выбирала цвет!», — говорит Екатерина Никоновна. Сейчас она следит, чтобы в подъезде был порядок. Но вот на выходе из него исправить ситуацию 86-летней женщине не под силу. Развалились ступеньки — две первые снизу. Для молодых, здоровых и с отличным зрением, особенно в светлое время суток эту проблему можно перепрыгнуть. Пенсионерке с больными ногами никак не преодолеть эту в буквальном смысле чёрную дыру.

При попытках попасть на улицу Екатерина Никоновна спускается на крыльцо и терпеливо ждёт, пока кто-нибудь с соседей не поможет ей спуститься. Конечно, родственники и соседи с радостью принесли бы ей продукты и лекарства. «Но мне хотелось бы ещё побыть немного самостоятельной... Дойти до магазина, аптеки, прогуляться, выйти хотя бы во двор», — сокрушается Екатерина Никоновна.

Сегодня ей помогает соседский 8-летний Роман. Первые от подъезда ступеньки женщина преодолевает сама, крепко уцепившись за поручни. На двух последних пенсионерку бережно поддерживает Рома. «Смотрите, какая дыра! Туда мой ботинок влазит! Так же можно и вывих получить, и перелом! А вечером у нас свет не горит на подъезде, потому что лампочку постоянно водой заливает», — проводит экскурсию по бесхозяйственности школьник.

Так, соседскими усилиями Екатерину Никоновну удалось спустить к

Женщина не из разряда «Дайте мне, срочно, сегодня, вы обязаны!», поэтому не терроризирует инстанции бесконечными жалобами. Написала коммунальникам в 2012 году. Получила ответ: «... при достаточном финансировании ремонт будет выполнен. Ваш вопрос на контроле». Подождала два года, хотя по пословице нужно было ещё годик потянуть. В 2014 году — новый ответ. «.. в связи с недостаточным бюджетным финансированием... вопрос на контроле».

В 2015 году пенсионерка обратилась к «депутату» ПП НС по Новобелицкому округу Алле Наумчик. «... в связи с отсутствием источника финансирования....», — демонстрирует очередной ответ пенсионерка.

В свои 86 лет она знает — энергию нужно тратить разумно, так как она конечна. Больше Екатерина Никоновна не пишет коммунальникам и депутатам. Предпочитает надеяться на добрых соседей, таких, как 8-летний Рома, которые не умеют писать стандартные отписки, но всегда придут на помощь.