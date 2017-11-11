Экс-президент Facebook: Мы не понимали, во что это выльется 2 11.11.2017, 8:53

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Шон Паркер

Шон Паркер раскритиковал соцсеть за воздействие на мозг.

"Одному Богу известно, что они делают с мозгами наших детей". Речь идет о соцсетях. Произнес эти слова не какой-нибудь отсталый ретроград, а человек, благодаря которому Facebook вырос в крупнейшую социальную сеть в мире.

Шон Паркер - один из основателей компании и ее первый президент - дал волю своим переживаниям и раскритиковал свое детище в интервью изданию Axios на конференции в Филадельфии, пишет BBC.

Когда Facebook только создавался, Паркер, по его словам, и представить себе не мог, во что это выльется: "Процесс размышлений, которые привели к созданию таких приложений - и первое из них FB - шел в таком ключе: как бы нам занять побольше вашего времени и отвлечь внимание максимально долго? Для этого нужно что-то вроде регулярного впрыска дофамина - каждый раз, когда кто-то ставит лайк или комментирует ваш пост, или фотографию, или что угодно. Тогда вы размещаете еще что-нибудь… и снова получаете лайки и комменты".

Звезда Силиконовой долины

Шон Паркер получил славу в мире информационных технологий, когда создал первый в мире музыкальный файлообменик - знаменитый Napster.

Став инвестором и президентом Facebook, он перевез компанию в Силиконовую долину и пробивал идеи Марка Цукерберга перед крупными инвесторами.

В фильме "Социальная сеть" - киноверсии ранних дней компании - роль Паркера сыграл Джастин Тимберлейк.

"Когда Facebook начал набирать силу, ко мне подходили люди и говорили: "А меня в социальных сетях нет". А я им отвечал: "Окей, скоро будете", - рассказал Паркер. - Не знаю, понимал ли я, какие будут последствия, потому что мы не планировали такие последствия, что социальная сеть вырастет до миллиарда, двух миллиардов человек, и это буквально изменит отношения в обществе, отношения людей друг с другом".

"Вероятно, это влияет на производительность, и влияет очень странно. Одному Богу известно, что это делает с мозгами наших детей", - сказал экс-президент Facebook.

Сам он уже распрощался с привычкой зависать в соцсетях, потому что это слишком большая трата времени.

Впрочем, страница у Паркера еще есть: "Если Марк [Цукерберг] услышит все это, то, наверное, заблокирует мой аккаунт, - пошутил Шон. - Я использую эти платформы, просто не позволяю этим платформам использовать меня".

Компания Facebook не ответила на просьбу Би-би-си прокомментировать высказывания ее первого президента.