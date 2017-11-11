Белорусские рабочие «протестуют ногами» 9 11.11.2017, 9:39

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В поисках заработка люди уезжают в соседние страны.

Экономист Борис Желиба отмечает, что нет точной статистики, сколько белорусов работает в России – по разным оценкам, от 500 тысяч до миллиона человек.

— Последние два года, когда в экономике России дела стали плохи, поток наших гастарбайтеров несколько уменьшился, но сейчас, когда российская экономика восстанавливается, поток гастрабайтеров будет увеличиваться, — прогнозирует эксперт «Завтра твоей страны». — Этому способствует и разрыв между зарплатами.

Если еще недавно рабочая сила возвращалась в Беларусь, то сейчас мы ее начинаем терять. Согласно статистике в течение этого года уволенных больше, чем принятых на работу.

Кроме России, белорусы ищут работу в Польше и странах Балтии.

С другой стороны, на белорусских госпредприятиях 5-10 % лишней рабочей силы, напоминает Борис Желиба.

— Если проводить реформу, на которой настаивают наши кредиторы, как раз эта сила и высвободится. Рабочие места должны появиться в частном секторе, который будет активно развиваться после реформ. Но поскольку у нас не проводятся глубокие структурные реформы, возникают проблемы: с одной стороны, есть лишние люди на госпредприятиях, с другой – многим уволенным не удается найти работу, — поясняет эксперт.

По мнению собеседника, молдовизация Беларуси – реальный сценарий.

— Нужно озаботить правительство, чтобы эти вопросы решать, и чтобы Беларусь не теряла квалифицированную рабочую силу. Уезжают наиболее квалифицированные кадры, которых зарплата в стране не устраивает, — заключает Борис Желиба.

«Что осталось? Ничего!»

Социолог Сергей Николюк считает, что отток рабочей силы из страны — долгосрочный тренд. Другой вопрос, с какой скоростью он будет раскручиваться.

— В России резко возросли зарплаты (на высоких ценах на нефть), и туда потянулись строители, врачи и специалисты из самых разных сфер. Тогда Лукашенко говорил о том, что если мы не повысим зарплату, то это угроза. Маленькая зарплата может разрушить и самое сильное государство.

Сергей Николюк говорит о специфике экономики на постсоветском пространстве: она держится на природных ресурсах, в основном сосредоточенных в России.

— Есть одно «но»: по мнению специалистов, России для добычи полезных ископаемых требуется полтора миллиона человек. То есть проблема России при ее огромных пространствах — это излишек людей. Единственным источником прибыли является природная рента, а чтобы жить богато, надо помимо всего прочего, иметь небольшое количество населения, как например в Объединенных Арабских Эмиратах.

Еще одна проблема для Беларуси – миграция образованной молодежи на Запад, полагает социолог. Сергей Николюк приводит пример из жизни:

— На днях был на печальном мероприятии, умер знакомый. На прощании с ним выяснилось, что практически у всех дети в Европе или Америке. У меня у самого трое детей — все в США живут.

Корни проблем трудовой миграции – в белорусской экономике.

— Советская система не конкурировала с внешним экономическим миром. Если «Горизонт» выпускал телевизоры, хорошие они или плохие, других телевизоров не было в Беларуси. Сегодня что бы вы ни выпустили, хоть зубочистку, она должна быть конкурентоспособной на мировом рынке, — говорит социолог.

Процесс, который происходит в нашей экономике, Сергей Николюк называет схлопыванием.

— В первую очередь, это происходит с предприятиями, которые были высокотехнологичными. Самым передовым предприятием в Беларуси был завод вычислительной техники. Что от него осталось? Ничего! — отмечает социолог. — На «Интеграле», где я проработал почти 20 лет, когда-то было 35 тысяч работников. По статистике 2-3-летней давности осталось 5 200. В стране ничего не осталось от приборостроения, почти ничего — от машиностроения.