В Apple пообещали решить проблему работы Iphone X на холоде 1 11.11.2017, 9:48

Все будет исправлено в следующем обновлении программного обеспечения.

Apple признала проблему потери чувствительности дисплеем нового Iphone X при низких температурах и сообщила, что эта проблема будет решена в следующем обновлении программного обеспечения.

Об этом говорится в сообщение компании, передает Дождь со ссылкой на The Verge.

«Мы знаем случаи, когда экран iPhone X временно не отвечает на прикосновения после резкого перехода в место с низкой температурой», — рассказали в Apple.

Согласно сообщению компании, этот недостаток будет исправлен в следующем обновлении ПО, добавив, что телефон сможет за несколько секунд подстраиваться под изменение температуры. В компании не уточнили дату выхода нового обновления ПО.

Ранее в компании Apple сообщили, что дисплей нового iPhone X, созданный по технологии OLED, подвержен выгоранию.

Чтобы не столкнуться с этой проблемой, техническая поддержка Apple рекомендовала своим клиентам установить операционную систему iOS 11 и реже повышать яркость экрана до максимального значения. В iOS 11 разработчики добавили функции, которые должны помочь продлить срок функционирования дисплея iPhone X.