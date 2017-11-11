Проект резолюции о миротворцах ООН на Донбассе фактически готов 6 11.11.2017, 9:51

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Работа миротворческой миссии ООН предусматривается на всей оккупированной территории Донбасса.

Разработка проекта резолюции относительно миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбассе находится на завершающей стадии. Об этом 10 ноября министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал в эфире телеканала "Интер".

"У нас фактически готов текст резолюции, наш проект. Я имею в виду наш, поскольку это и Соединенные Штаты, и Германия, и Франция, и с Великобританией работаем", – отметил он.

По словам главы МИД, документ предусматривает работу миротворческой миссии на всей оккупированной территории Донбасса, включая границу с Россией, а также "гарантию безопасности для подготовки к переходному периоду".

Климкин отказался обсуждать возможную численность миссии, не подтвердив и не опровергнув названную в американских СМИ цифру, – 20 тыс. миротворцев.

При этом он подчеркнул, что для украинской стороны принципиально отсутствие в составе миссии представителей российских войск и "тех, кого Россия может использовать в своих целях".

Дипломат также прокомментировал запланированную на 13 ноября встречу специального представителя Государственного департамента США Курта Волкера с помощником президента России Владиславом Сурковым.

"К этому я отношусь очень осторожно, если не сказать скептически. Я несколько часов назад разговаривал с Куртом, мы согласовали основные параметры нашей позиции", – сказал Климкин.

28 октября Волкер на встрече с народными депутатами Украины в Киеве назвал критически важной передачу украинско-российской границы в зоне АТО под контроль миротворцев, рассказал нардеп от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем.

По словам его однопартийца Владимира Арьева, спецпредставитель США готовит тезисы в резолюцию Совбеза ООН по миротворческой миссии на Донбассе, которая, вероятно, будет принята до конца года.

31 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что миротворцы ООН, о которых говорил Волкер, станут "оккупационными силами".

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.