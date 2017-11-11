Польша отмечает День Независимости 4 11.11.2017, 10:17

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99 лет назад на карте Европы снова появилось польское государство.

Формальным началом истории II Речи Посполитой считается 11 ноября 1918 года, когда польские отряды разоружили немецкий гарнизон в Варшаве, и вернувшийся из немецкого плена Юзеф Пилсудский принял военную власть из рук Регентского совета Королевства Польского. Три дня спустя он принял на себя также гражданскую власть. Регентский совет и Временное народное правительство Польской Республики решили наделить Юзефа Пилсудского полномочиями временного правителя. 20 февраля 1919 года Законодательный сейм назначил его «Начальником государства».

Независимая Польша существовала лишь до сентября 1939 года, когда с нападения на нее Германии началась Вторая мировая война. После ее окончания, в 1945 году страна стала членом социалистического лагеря, и в этот период День независимости официально не отмечался. Так продолжалось до 1989 года, когда в Польше прошли первые демократические выборы.

День независимости — государственный выходной день, который сопровождается поднятием флагов, выступлением президента страны, официальных лиц, известных политических деятелей, а также военным парадом в центре Варшавы. Во всех городах страны проходят торжественные мероприятия, концерты и народные гуляния.

Сегодня в Варшаве также пройдет крупнейший в Европе марш ультраправых. Лозунгом для мероприятия этого года является «Мы хотим Бога», слова из старой религиозной польской песни, которую президент Дональд Трамп цитировал в июле во время посещения Варшавы.