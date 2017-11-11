«ДДТ» открыла тур по Беларуси 11.11.2017, 10:52

Фото: tut.by

Юрий Шевчук начал гастрольный тур по Беларуси с программой «История звука».

Два с половиной часа отличной музыки — такой подарок вечером 10 ноября сделали своим поклонникам в Витебске Юрий Шевчук и легендарная группа «ДДТ». С выступления в северном городе коллектив начал свой гастрольный тур по Беларуси с программой «История звука».

«История звука» — это антология «ДДТ» в одном концерте. Чуть больше года назад Юрий Шевчук признался, что работает над экспериментальным проектом — музыкальным экскурсом в историю своей группы, основанной в 1980 году. Ради этого он даже отложил подготовку нового материала, пишет tut.by.

Название проекта символично: в нем собраны песни разных лет, начиная с 80-х годов и заканчивая самыми последними. Все это время Шевчук и команда экспериментировали с музыкальными стилями — от ритм-энд-блюза до индастриала. Звучание группы было разным, но главное, за что зритель и любит «ДДТ», оставалось неизменным: любовь к человеку, живущему во время перемен.

— Мы рады, что программа случилась. У нас появилась возможность расширить границы смыслов и сделать наши музыкальные поля экспериментальными, — отметил Юрий Шевчук.

В прошлый раз в Ледовом дворце Витебска Шевчук и команда выступали два с половиной года назад — в феврале 2015-го. Тогда этот концерт также открыл гастроли по Беларуси. В этот раз лидер команды пообещал вернуться в Витебск через два года, но уже с новым альбомом. Что ж, намечается хорошая традиция — встречать «ДДТ» каждые два года.

В воскресенье, 12 ноября, «ДДТ» ждут в Гомеле.