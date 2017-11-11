Федыничу не разрешили выехать в Женеву на встречу профсоюзных лидеров 3 11.11.2017, 10:58

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Геннадий Федынич

Международный профсоюз просил СК Беларуси выпустить Геннадия Федынича за границу.

Следственный комитет отказал председателю независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Геннадий Федыничу в выезде за границу. Федынич был приглашен в Женеву на международную встречу профсоюзных лидеров.

Геннадий Федынич находится под подпиской о невыезде по уголовному делу о неуплате налогов в особо крупном размере.

«Я был в Следственном комитете, и там мне сказали, что принято решение отказать мне в посещении Женевы. Причину отказа мне не назвали. Возможно, она есть в ответе, который ушел на адрес международного объединения профсоюзов рабочих промышленности IndustriALL, который объединяет 50 миллионов человек в 140 странах. Именно оно приглашало меня в Женеву», — сказал Федынич в комментарии для Радыё Свабода.

В письме в Следственный комитет за подписью генерального секретаря Вальтера Санчеса объединение IndustriALL гарантировало своевременное возвращение Федынича в Беларусь.

Тем временем следствие в отношении Геннадия Федынича и бухгалтера профсоюза РЭП Игоря Комлика продолжается. «Идут следственные действия. Лично я бываю у следователей, как минимум, раз в неделю, но комментировать ничего не могу, так как давал подписку о неразглашении», — отметит Федынич.