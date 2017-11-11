IBM объявила о новой вехе в создании квантового компьютера 1 11.11.2017, 11:16

Создан работающий прототип вычислительной мощностью 50 кубитов.

Корпорация IBM объявила о новой вехе в создании квантового компьютера.

Об этом передает Associated Press.

Руководитель направления квантовых компьютеров IBM Дарио Гил сообщил, что разработчики создали работающий прототип вычислительной мощностью 50 кубитов (квантовых битов), сообщает lenta.ru.

Как уточняет TechCrunch, в IBM не сообщили, когда такой квантовый компьютер будет доступен для коммерческого использования. Издание также сообщает, что IBM анонсировала доступ к 20-кубитным квантовым вычислениям через облачный сервис.

В мае 2016 года корпорация запустилаоблачный сервис IBM Quantum Expirience. Он дает доступ к вычислениям мощностью пять кубитов.

Технологии квантовых вычислений находятся на ранних уровнях разработки. В них используются квантовомеханические явления, такие как суперпозиция и запутанность. Полноценный квантовый компьютер пока не создан.