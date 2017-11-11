Глава Нацполиции Украины пояснил решение засекретить дело Шеремета 1 11.11.2017, 11:20

Павел Шеремет

В ходе расследования убийства журналиста допрошены более трех тысяч свидетелей.

Уголовное дело по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета засекретили, чтобы оно не было темой для обсуждения. Об этом сказал глава Национальной полиции Сергей Князев в эфире hromadske.ua.

"Потому что это не несет обществу позитивной информации, это в первую очередь вредит расследованию", - пояснил Князев.

Он подтвердил, что личности тех, кто совершил преступление, не установлены, никто не задержан.

Ранее в Нацполиции сообщили, что в ходе расследования убийства Шеремета допрошены были более трех тысяч свидетелей, но подозреваемые до сих пор не установлены.

20 июля 2016 года в 07:45 в центре Киева был взорван автомобиль, в котором находился российский и белорусский журналист Павел Шеремет. Журналист скончался в карете скорой помощи.