Кшиштоф Щерский: ЕС не должен забывать о расширении 11.11.2017, 11:55

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Кшиштоф Щерский

Фото: IAR

Глава кабинета президента Польши министр Кшиштоф Щерский считает, что «Восточное партнерство» исчерпало себя.

Имеет ли смысл «Восточное партнерство» в ситуации углубляющегося кризиса Европейского союза и когда страны-участницы этой программы демонстрируют разный подход к выполнению критериев евроинтеграции?

Напомним, программа «Восточного партнерства», созданная в 2009 году по инициативе Польши и Швеции, направлена на укрепление сотрудничества между ЕС и шестью государствами Восточной Европы и Южного Кавказа – Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Украиной, Молдовой и Грузией. Гость Польского Радио глава кабинета президента Польши, советник по международным вопросам, министр Кшиштоф Щерский считает, что «Восточное партнерство» исчерпало себя:

- Этот формат сотрудничества с Евросоюзом, конечно, имеет смысл как напоминание о политике открытых дверей и возможности расширения на Восток. Если бы не «Восточное партнерство», то тема сближения этих стран с Западом вообще исчезла бы с брюссельской повестки дня. Но, сегодня эта программа потеряла свою актуальность, прежде всего потому, что шесть стран-участниц программы партнерства избрали разные пути развития. Можно говорить об успехе отдельных стран Партнерства. Я имею в виду, например, Грузию. Как раз Польшу с визитом посетил грузинский лидер Георгий Маргвелашвили. Во время встречи президентов Польши и Грузии много внимания уделялось именно проблеме сближения Тбилиси с Брюсселем. Стоит отметить, что Грузия является примером последовательно стремления к членству в ЕС. Я только напомню, что благодаря усилиям грузинских властей в последние годы Грузия добилась безвизового режима с ЕС, а также подписала соглашение о торговле и экономическом сотрудничестве.

Одной из главной причин, препятствующих европейской интеграции стран «Восточного партнерства», являются «замороженные конфликты» или, как в случае с Украиной, реальный вооруженный конфликт на востоке страны.

Министр Кшиштоф Щерский подчеркивает, что для укрепления своей геополитической позиции Европейский союз не должен отказываться от перспективы расширения:

- Открытие странам «Восточного партнерства» четкой европейской перспективы имело бы также геополитическое значение. Если Европа хотела бы стать серьезным геополитическим игроком, то для обретения такого статуса необходимо расширение на Восток. Польша, которая сама встретилась с определенным сопротивлением некоторых стран, когда вступал в ЕС, по вопросу расширения на Восток занимает однозначную принципиальную позицию.

Министр из канцелярии президента Польши, обращает внимание, что Европа в настоящее время переживает серьезные внутренние трудности, а также вынуждена отвечать на новые вызовы, с которыми зачастую не справляется:

- Европа проявляет недееспособность, прежде всего, когда речь идет о выработке активной политики в отношении постсоветского пространства. На мой взгляд Европа, ограничивает масштабы политического воздействия на своих соседей, рассматривая их территории, скорее всего, как угрозу, нежели шанс на взаимовыгодную экспансию.

Если после «брексита» Евросоюз придет к выводу, что расширяться дальше нельзя, а может быть всерьез принять во внимание возможность выхода из состава ЕС вслед за Великобританией очередных государств, то это будет очевидный провал европейского проекта.

Во избежание такого сценария и ради подтверждения жизнеспособности Евросоюза Польша должна последовательно поддерживать идею расширения на Восток. Именно неспособность принимать новых членов является подтверждением кризиса ЕС, а также отсутствия дальновидной внешней политики, выходящей за рамки «старой» Европы.

По мнению министра Кшиштофа Щерского, для преодоления нынешнего внутреннего кризиса Евросоюза необходимо предпринять радикальные решения, в частности, касающиеся основ деятельности ЕС и реформирования брюссельской бюрократии:

- Европу необходимо перестроить с нуля. Основой Европы и ее фундаментом являются народы, национальные государства, в которых существуют демократические институты. Феномен Евросоюза заключался в согласованном взаимодействии европейских государств и народов. Европейская интеграция строилась на единстве целей и согласии европейских народов – членов ЕС. Через свои национальные правительства и парламенты они оказывали влияние на общеевропейскую политику. Сегодняшний Евросоюз, кажется, отошел от своих корней, от принципа о том, что это объединение национальных государств, у которых есть одинаковые права. В этом я вижу оду из главных причин, объявившегося в последние годы в Европе популизма и эгоизма.

Конечно, для перестройки ЕС, для его превращения в слаженный единый политический и экономический организм, понадобится определенное время. Но, этот процесс необходимо привести в действие.