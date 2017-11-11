Белорусы стали меньше получать переводов из-за границы 8 11.11.2017, 12:04

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При этом за границу денег стало уходить больше.

Белорусы стали заметно меньше получать из-за границы денежных переводов.

Так, в третьем квартале этого года из-за рубежа в Беларусь поступило через международные системы денежных переводов почти 82,6 миллиона долларов, сообщили в Нацбанке.

Для сравнения: во втором квартале этого года эта сумма составила 101,2 миллиона долларов, а в первом — 94,3 миллиона.

В среднем один перевод из-за границы в третьем квартале составил 305,51 доллара, во втором — 346,14 доллара, а в первом — 349,55.

При этом белорусы стали больше денег отправлять за границу. Если во втором квартале общая сумма переводов за рубеж составила 40,4 миллиона долларов, то в третьем — 45,4 миллиона.

В статистике Нацбанк учитывает денежные переводы, осуществленные через следующие международные системы денежных переводов: Western Union, Юнистрим, Золотая корона, Contact, BLIZKO, Лидер, Money Gram, Колибри, Faster, Anelik (расторжение договора с 06.07.2017 года), InterExpress (расторжение договвора с 01.07.2017 года).