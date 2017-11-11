Завтра в Беларуси ожидается снег 11.11.2017, 12:29

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В Беларуси 12 ноября будет дождливо, местами ожидается мокрый снег.

Об этом сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Ночью в отдельных районах, а утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами с мокрым снегом.

Ветер будет юго-западный, порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы составит от минус 1 до плюс 4 градусов, во второй половине дня - 1-6 градусов тепла.