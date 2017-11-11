Андрей Макаревич не взял с собой в Украину музыканта-«крымнашиста» 12 11.11.2017, 12:31

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Андрей Макаревич

Украинцы поблагодарили музыканта за четкое понимание ситуации.

Клавишник группы "Машина времени" Андрей Державин, который подписал открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину в поддержку аннексии Крыма, не примет участие в гастролях группы в Украине и, возможно, покинет группу. Об этом сообщил заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев в Facebook.

"Согласно последней информации, перед гастролями в Украине Андрей Макаревич решил заменить клавишника группы "Машина времени" Андрея Державина, подписавшего открытое письмо Путину в поддержку аннексии Крыма и войны, на другого музыканта. Причем не только на период гастролей. Если информация верная, то спасибо Андрею Вадимовичу (и, возможно, Александру Кутикову) за четкое понимание ситуации", – написал он.

По мнению журналиста, такое решение Макаревич принял из-за принципиальной позиции, которую заняли по поводу участия в гастролях Державина украинцы.

"Хорошо, что украинцы своей принципиальностью помогли легендарным рокерам, друзьям Украины избавиться от "русскомирного" дурака в их группе. Воздух будет чище. А "Машина" — вперед! Завжди чекаємо в Україні!" – подчеркнул он.