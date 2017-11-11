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США и Южная Корея проводят масштабные военные учения

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  • 11.11.2017, 12:53
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Последние совместные учения двух стран, подобные этим по масштабу, проходили десять лет назад.

США и Южная Корея начали масштабные военные учения. Об этом сообщает Yonhap.  

В них задействованы три американских авианосца и семь южнокорейский боевых кораблей. Учения проходят в западной части Тихого океана.

Цель учений - нарастить военные силы на Корейском полуострове, чтобы в случае необходимости лучше справиться с провокациями Северной Кореи.


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