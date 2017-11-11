Юлия Латынина: Решения Путина вызывают панику даже у его друзей 7 11.11.2017, 13:22

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Юлия Латынина

Президент РФ живет в своем альтернативном мире.

Известная российская журналистка Юлия Латынина в интервью журналу Новое Время заявила, что за изменениями в России стоит лично ее президент Владимир Путин, а не его окружение или историческая необходимость.

"Путин - безусловно, личность, меняющая Россию, а не функция от российских политических институтов и уж точно не историческая необходимость", - сказала журналистка, отметив, что не верит в исторические необходимости.

Кроме того, она заявила, что не верит и в решающее влияние на Путина команды, которая его окружает.

"Никакая свита не делает короля, это король делает свиту. Я понимаю, что там есть позитивная обратная связь и страхи, которые циркулируют в верхушке, но повторяю: те решения, которые принимал Путин по Украине и Крыму, вызывали панику среди его ближайших друзей", - подчеркнула Латынина.

Она привела в пример российского олигарха Геннадия Тимченко, который лишился возможности использовать свои частные самолеты, зарегистрированные на финансовые компании и "даже жаловался по этому поводу в интервью".

"Но в то, что Путин живет в каком-то своем альтернативном мире, я верю: об этом в свое время очень верно сказала Меркель", - добавила журналистка.