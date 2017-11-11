Астрономы обнаружили следы океана на планете Церера 11.11.2017, 13:25

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На крупнейшем в Солнечной системе астероиде Церера в далеком прошлом существовал водяной океан.

Исследования с помощью зонда Dawn позволили ученым NASA найти следы воздействия воды на минералы поверхности Цереры, пишет Space.com.

Средняя плотность Цереры позволяет сделать вывод, что она состоит из комбинации силикатов и летучих веществ. Весьма вероятно, что она может содержать от 17% до 27% воды, не связанной с минералами. Это делает планету похожей на ледяные спутники планет-гигантов.

Новые данные позволили уточнить плотность верхних слоев Цереры, которая оказалась сравнительно невысокой и характерной для водяного льда. В то же время, прочность поверхности намного выше, чем это может быть для ледяной коры. Исследователи также подтвердили, что мантия планеты каменистая. Таким образом, поверхность Цереры, вероятно, представляет собой смесь льда, солей и горных пород.

При этом жидкая вода может находится в верхнем слое мантии (шириной около 59 километров), но большая часть подземного океана Цереры находится в замороженном виде.

"Чем больше мы узнаем о Церере, тем больше мы понимаем то, что она является очень сложным миром, который в прошлом мог иметь океан из жидкой воды на поверхности, остатки которого могли сохраниться в недрах этой карликовой планеты", — заявила Джулия Кастилло-Роджес, научный руководитель миссии Dawn.

Сейчас инженеры миссии планируют перевести зонд Dawn на более низкую орбиту, на которой он будет работать до второй половины 2018 года. Затем он останется на вечной орбите вокруг карликовой планеты.