Гонщик «Минска» попал на подиум горного этапа «Тура Фучжоу» 11.11.2017, 13:30

Станислав Божков

Гонщик велоклуба «Минск» Станислав Божков занял третье место на четвертом этапе многодневки первой категории «Тур Фучжоу».

После командной работы «Минска» на равнинном участке и начальной стадии горы Божков вступил в борьбу с фаворитами гонки. Лидер общего зачета украинец Михаил Кононенко начал отставать, но ярко проявили себя другие претенденты на победу. В итоге белорус уступил 21 секунду австралийцу Джею Хиндли, который со следующего сезона будет выступать за клуб Мирового тура «Санвеб».

Именно Хиндли занимает первое место в общем зачете перед завершающим этапом, на котором гонщиков ждет холмистый рельеф, сообщает tut.by.

Станислав Божков занимает третье место (+0.15), Евгений Соболь — 28-е (+4.52), Константин Клименков — 33-е (+6.00), Роман Романов — 92-е (+24.06), Антон Музычкин — 94-е (+24.41), Алексей Шнырко («РТС-Монтон») — 96-е (+25.23).

Станислав Божков также лидирует в горном зачете «Тура Фучжоу». Для того чтобы сохранить майку, ему достаточно добраться до финиша завтрашнего этапа.

В командном зачете «Минск» занимает 6-е место из 22 клубов.