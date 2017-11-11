Спикер парламента Каталонии вышла на свободу под залог 11.11.2017, 13:43

Фото: Manu Fernandez / AP

Карме Форкадель запретили покидать территорию Испании, ее паспорт конфискован судом.

Спикер распущенного парламента Каталонии Карме Форкадель суд освободил из-под стражи под залог. Ей запретили покидать территорию Испании, сообщает агентство Deutsche Welle.

Форкадель покинула мадридскую тюрьму Алькала-Меко после того, как ее адвокат внес за нее залог в размере 150 тысяч евро. Покидая Алькала-Меко, она отказалась общаться с журналистами.

"Мы собираемся домой. С чистой совестью и уверенностью в том, что мы действовали правильно: чтобы гарантировать свободу выражения в (каталонском) парламенте, центре национального суверенитета", - написала она в Twitter вскоре после своего освобождения.

Накануне Форкадель дала показания в Верховном суде Испании, заявив, что провозглашение декларации о независимости Каталонии в парламенте региона 27 октября было "символическим".

По условиям освобождения под залог, Форкадель до судебного заседания необходимо еженедельно появляться в суде, также она не имеет права покидать Испанию, а ее паспорт конфискован судом.

Сейчас под стражей находятся восемь членов распущенного каталонского правительства и еще двое лидеров инициативных групп во время каталонского референдума о независимости 1 октября. Глава Каталонии Карлес Пучдемон и еще четверо его министров бежали в Бельгию.