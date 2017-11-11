Сообщения о «минировании» украинских аэропортов поступали из соседнего государства 2 11.11.2017, 13:45

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Как заявила полиция, все анонимные звонки поступили из соседней страны, однако не уточняется из какой именно.

В полицию вчера, 10 ноября, поступило 11 анонимных сообщений о заминировании аэропортов и одного развлекательного заведения. Установлено, что звонки поступали из соседнего государства и реальной угрозы не представляли, сообщает Департамент коммуникации Нацполиции Украины.

Отмечается, что в течение дня поступали сообщения о заминировании аэропортов в Виннице, Днепре, Запорожье, Ивано-Франковске, Одессе, Ровно, Ужгороде, Харькове, Херсоне и Черновцах.

На местах работали следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи, сотрудники СБУ, ГСЧС и врачи. Людей, находившихся в помещениях аэропортов, эвакуировали.

Как сообщает полиция, никаких взрывоопасных веществ и предметов обнаружено не было. Правоохранители установили, что все анонимные звонки поступили из соседнего государства, о каком именно государстве идет речь, не уточняется.

По данным фактам были открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до 6 лет.

Проводятся досудебные расследования.