Почему в Минске отменили концерт Джамалы? 5 11.11.2017, 14:24

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Фото: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS

Концерт известной украинской певицы, победительницы Евровидения-2016 отменен.

Об этом пишет «Народная воля».

В это сложно поверить, но причиной стала плохая реализация билетов. «Никакой политики» – говорят организаторы концерта.

Несмотря на в принципе невысокую цену – 53 рубля, билеты мало кто покупал. Зал в Prime Hall вмещает 2,5 тысячи зрителей, а было выкуплено буквально 100 билетов.

— Для нас это неожиданность, но не сенсация, — говорят в Prime Hall. – Джамала – не первый исполнитель, чьи концерты мы отменяем из-за того, что не продается столько билетов, чтобы возместить расходы. 17 ноября у нас должна была выступить российская группа «Каста», билеты реализовывали по 40 рублей, и все равно люди не пошли. Концерт, правда, не отменили совсем, а перенесли в другой зал, поменьше, – Ре:паблик. Ольга Бузова, которая выступала 8 ноября, тоже пела в далеко не полном зале. На весну перенесли концерт Miyagi&Эндшпиль. Но там вроде иная причина – трагические события в семье солиста Miyagi.

Что касается концерта Джамалы, то он не перенесен, а именно отменен.

— Очень жаль, что так получилось, — говорят в Prime Hall. – Джамала – фантастическая певица.