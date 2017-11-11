Бывшего владельца московского «Черкизона» обвинили в организации убийств 1 11.11.2017, 14:33

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Тельман Исмаилов

Адвокат миллионера Исмаилова сообщила, что решением суда он был заочно арестован.

Экс-владельца закрытого Черкизовского рынка Москвы и основателя группы АСТ Тельмана Исмаилова обвинили в организации двух убийств, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на его адвоката. Представитель миллионера сообщила, что решением суда он был заочно арестован.

О деле против Исмаилова рассказала его адвокат Марина Русакова. Решение о заочном аресте миллионера принял Басманный суд Москвы. Его обвинили в организации двух убийств. Причем заочно арестован Исмаилов был еще в конце октября. "Незаконное решение о его аресте было принято 30 октября. Оно уже обжаловано в Мосгорсуде. Апелляционное рассмотрение жалобы назначено на 15 ноября", - сообщила адвокат.

Исмаилову предъявлено обвинение в организации убийства двух и более лиц, а также в незаконном обороте оружия. Он объявлен в международный розыск. Позже в комментарии ТАСС Русакова подчеркнула, что обвинение было предъявлено "тайно от адвокатов" - произошло это еще 19 октября.

Русакова говорит, что Исмаилов сейчас находится за границей. Где именно - не уточняется.

В середине сентября СМИ сообщили об обысках у бывшего владельца Черкизовского рынка по 14 адресам. Тогда Исмаилов назвал обыски провокацией и затруднился дать пояснения по сути дела. РБК тогда писало, что Исмаилова заподозрили в мошенничестве.

Тельман Исмаилов был одним из самых влиятельных бизнесменов Москвы в эпоху экс-мэра Юрия Лужкова. Кроме Черкизовского рынка, его компания АСТ владела зданием "Военторга", рестораном "Прага" на Новом Арбате и около 3 тыс. га в Подмосковье. В начале марта 2017 года суд признал Исмаилова банкротом.

Версии о деле

О каком деле идет речь, адвокат Русакова не уточнила.

Весной 2017 года агентство "Росбалт" сообщало, что Тельман Исмаилов фигурирует в деле своего брата Рафика, задержанного в 2016 году по подозрению в расстреле бизнесменов в Москве. Было названо имя одной из предполагаемых жертв - "авторитета" Андрея Лобанова. Тогда источники опровергали эту информацию.

ТАСС называет другие имена. По данным следствия, братья Исмаиловы подозреваются в убийстве на Новорижском шоссе в мае 2016 года владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя компании "Люблино-Моторс" Юрия Брилева.

Это дело расследовалось в Главном следственном управлении СК по Московской области, позднее оно было передано в центральный аппарат СК. По нему в качестве обвиняемого проходят также брат Тельмана Исмаилова, Рафик Исмаилов (он содержится под стражей и не признает вину) и предполагаемый соучастник преступлений Мехман Керимов (находясь под стражей, он свою вину признал).