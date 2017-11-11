«Строиться предложили, но денег для этого нет?!» 7 11.11.2017, 14:44

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Фото: onliner.by

Как от многодетной семьи в последний момент ускользнул «нельготный» льготный кредит.

Когда из каждого утюга доносится информация о том, что многодетным семьям оказывается всесторонняя поддержка, не уверовать в это сложно. Помощь государства становится особенно актуальной в тех случаях, когда человек всю жизнь мечтал о большой семье, но не знал, как ее потянуть, даже имея зарплату чуть выше средней по стране. В таких ситуациях обещания чиновников — как бальзам на душу: вот же, говорят о льготах, да еще с высоких трибун — значит, так оно и есть. Если обобщать, то поддержка многодетных семей действительно существует: питание в детском саду и школе родителям обходится дешевле, занятия в государственных кружках бесплатны, построиться помогают быстрее и по особым ценам. На бумаге всегда красиво, в жизни — со множеством нюансов. Порой и вовсе случается так, что одной рукой помощь дают, а другой — забирают. Историей о том, как мечта обзавестись квартирой почти сбылась, но в последний момент затормозилась, поделились с Onliner.by супруги Авсиевич.

Ольга и Дмитрий на 17 жилых «квадратах» воспитывают трех дочерей. Девчонки еще совсем маленькие, и стандартная комната с «гамаком» и игрушками не кажется им тесной: попрыгать и подурачиться места хватает. Но ситуация сложнее, чем можно предположить: средняя дочь Маша — инвалид, и ей нужны особые условия.

Семья и метры

В масштабах вселенной история семьи Авсиевич самая обычная: встретились в 2011-м, полюбили друг друга, поженились. Своего жилья не было ни у минчанина Дмитрия, ни у Ольги, приехавшей учиться в БГУ из Лиды. В запасе у новоиспеченного супруга оказалась лишь родительская «двушка» в обычном панельном доме, без улучшенной планировки и других изысков. Договорились, что в маленькой комнате будет жить отец, в большой — сын с семьей. Не предел мечтаний, но хоть что-то. К тому же кое-какие деньги можно откладывать на свою квартиру, а не отдавать арендодателю.

Так и жили, мечтая о том, что в будущем и детей, и метров будет много. Оба работали, строили планы и бесконечно радовались рождению дочерей. Сейчас по «двушке» скромных размеров с хохотом и только им понятными разговорчиками бегают сразу три красивые девочки. Похожие между собой, они гурьбой высыпают в коридор встречать гостей, охотно знакомятся и рады позировать фотографу. Только Маша молчит. Она всегда молчит.

— Даше 5 лет, она старшая, — рассказывает Ольга, и энергичная большеглазая девчушка, занимающаяся гимнастикой, кивает головой в подтверждение того, что она уже взрослая. — Маше 4, она, к сожалению, инвалид. Саше пока еще 2 года, скоро будет 3.

«Поработав» для фотографа, девчушки сначала убегают есть конфеты, а потом возвращаются, чтобы показать незнакомым взрослым, как они умеют прыгать, лазить и кататься. Благо поле для деятельности, несмотря на скромные размеры помещения, есть. Из своей единственной 17-метровой комнаты Ольга и Дмитрий постарались выжать максимум: в шкафу-купе во всю стену прячется одежда, на двухэтажной кровати спят Даша и Саша (правда, обе пока еще на нижнем уровне), для Маши есть отдельная кроватка. Родители — на диване. Свободное пространство занимают подвесные качели-мешок, которые все девчонки любят, но умеют делить.

— Наверное, вопрос жилья и большего количества метров не стоял бы так остро, если бы не болезнь Маши, — вздыхая, рассказывает Ольга, держа на руках крепенькую четырехлетку, которая начала капризничать. — Это сейчас у нее хорошее настроение и проблем нет, но в общем эмоциональный фон у Маши очень нестабильный, случаются истерики. К младшей дочери, Саше, она очень ревнует — может ударить ее, толкнуть. Маша не разговаривает, а потому нам бывает сложно сразу понять, что она хочет. Из-за этого дочка сразу бросается в крик.

Проблемы с Машей проявились не сразу. До года все вроде бы было нормально. Но потом родители стали замечать странности: девочка не могла сфокусировать взгляд на одном предмете, обращенную к ней речь не понимала (сейчас с этим чуть лучше), заговорить не пыталась. Стали ходить по врачам, определили диагноз — аутизм. Год назад Маше дали группу инвалидности (третья степень утраты здоровья). Сейчас она ходит в интегрированную группу в детском саду, и родители очень рассчитывают, что годам к 8—9 девочка догонит в развитии шестилеток и сможет пойти в обычную школу.

— Мы стараемся делать для Маши все, что необходимо: каждую неделю у нее занятия с дефектологом, психологом, иппотерапия, покупаем назначенные частным неврологом английские препараты, которые ей помогают (у нас они, к сожалению, не продаются, поэтому выручают друзья, которые ездят за границу). С этим пока справляемся, хотя на лекарства и процедуры каждый месяц уходит не меньше $100.

Но главная цель — пройти курс процедур микрополяризации мозга. Для нашей семьи это, увы, очень дорого. Да еще в Минске специалистов не найти, надо ехать в Санкт-Петербург, поэтому к и без того немалым расходам добавляются траты на проезд и проживание. Пока не представляю, как это сделать,— переживает Ольга. — Сейчас хотя бы карточки пекс купить, которые для бюджета тоже накладны.

«Были 130-ми в очереди — и вдруг предложили строиться!»

После того как в 2015-м родилась Саша, семью без проблем поставили в очередь для многодетных (до этого минчане также стояли в очереди по инвалидности Маши, но эта цепочка двигается гораздо медленнее). А в этом году случилось чудо: Авсиевичам, которые были только где-то 130-ми по счету, предложили строиться.

Локация — привычная для очередников: Каменная Горка — 3. Объект — мапидовская панелька. Предмет договора — трехкомнатная квартира общей площадью 72,5 кв. м. Известны были и этаж, и конкретный номер жилого помещения. Цена за «нормируемый» «квадрат» — 1100 рублей, за все, что свыше нормы, — 1744. В нормы семья почти уложилась, поэтому общая стоимость жилья составила 80 476 рублей. Сдать дом застройщик обещал в конце сентября следующего года. Казалось, до мечты осталось рукой подать. Но не все так просто.

— Предложение строиться показалось нам невероятным. Понимали, что очередь когда-то подойдет, но не предполагали, что это случится в текущем году, — рассказывает Дмитрий. — Теперь я думаю, что все, кто был перед нами, просто отказывались от такого предложения. Почему? Да потому, что это невыгодно, ведь люди в большинстве своем у нас зарабатывают не много. Если многодетной семье еще 700 рублей ежемесячно отдавать на погашение кредитов, то жить не на что будет.

Поддержка многодетным семьям по строительной части сейчас осуществляется в нескольких вариантах: в основном все перешли на 240-й указ, но нам предложили строительство в таком доме, где очередникам предоставляется полульготный кредит, равный половине ставки рефинансирования — сейчас это 5,5%.

Проконсультировался у специалиста: первый взнос составляет 10% от стоимости квартиры и выплачивается из собственных средств. Потом в дело включается банк. По сниженной вдвое ставке кредитуется только 660 рублей (из 1100) с каждого квадратного метра. Все, что свыше этого, — за свой счет или добирай коммерческим кредитом. В итоге получилось, что льготного кредита нам могут выделить 47 850 рублей. А еще 32 626 бери где хочешь. Понятно, что у нас есть свои сбережения, но они очень далеки от указанной суммы. Стали считать, сколько придется платить, если взять в кредит еще 20 000. Вышло, что первые года полтора надо будет отдавать 300—400 рублей ежемесячно. А после сдачи дома — 700. И так 20 лет подряд. Дороговато для нас, но мы решили, что потянем: у меня зарплата где-то 1100 рублей, и ее периодически повышают, плюс Оле платят рублей 200 пособия по уходу за ребенком-инвалидом и Машина пенсия. Нашли поручителей. И вроде бы все срослось, но…

Времена, когда многодетным семьям давали кредит под 1% на 40 лет, остались в далеком прошлом. Кто успел, тот и взял. Сейчас помощь на строительство не столь масштабная, а деньги в долг дают не под такие уж смешные проценты. Предложенный Авсиевичам кредит под 5,5% в Европе назвали бы неприятным, у нас же он льготный.

— На радостях от того, что приняли такое важное решение и скоро светит новоселье, поехал в МАПИД,— продолжает Дмитрий. — Подписал договор. Его, как положено, зарегистрировали в Мингорисполкоме. Потом забрал свой экземпляр и рванул в банк.

Но там меня ошарашили известием: льготного кредита могут выделить только 20 000 вместо почти 48 000. Мол, все, конец года, деньги иссякли. Видя мое недоумение, стали предлагать варианты: не брать льготный кредит сейчас, а запросить 20 000 коммерческого и перечислить их застройщику в надежде на то, что после Нового года деньги под 5,5% все же выделят в полном объеме. Но это же безумие: гарантий никто и никаких не дает.

Можно, конечно, согласиться с тем, что есть, и взять 20 000. Но тогда еще 27 850 никто не перечислит: таким льготным кредитом можно воспользоваться только один раз. Предложили еще и помечтать: вдруг дом переведут под 240-й указ — и тогда нам выделят субсидию. Но это же опять вилами по воде писано. А нам, простым людям, что делать? Мы так мечтали об этом жилье, нас сорвали, подбили, вдохновили, а теперь от ворот поворот?

Все, что нам остается, — это расторгнуть договор и ждать, когда еще позовут строиться. Через год-два или больше… Мы согласились на не самые выгодные, считай, рыночные условия, а нас так развернули…

— До 30-го числа надо уплатить первый взнос МАПИДу, иначе все, квартиру упустили. Но пока выходит так, что денег нет. А мы рассчитывали уже осенью переехать и жить нормально, воспитывать дочек, развивать Машу. В надежде на чудо идти на сомнительные шаги не хочется: эти риски ничем не подкреплены. В исполкоме советуют отказываться от квартиры и ждать следующего варианта. Но расставаться с этим уже тяжело: мы все посчитали, все сошлось, мысленно уже мебель расставляли, а в итоге такой поворот. Наверное, мы не единственные, кто оказался в такой ситуации. Поверьте, это очень тяжело — сначала настроиться, а потом осознать, что все пошло прахом, — переживает Ольга.

Пока родители ломают головы, как выкрутиться из сложившейся ситуации, и пытаются пережить разочарование, их дочери беспечно бегают по квартире и веселятся, от всей души провожая гостей и крича «Пока!» до тех пор, пока не закрывается тамбурная дверь. Девочки еще не знают, что собственной комнаты — настоящей детской — они лишились только потому, что к концу года прохудился строительный бюджет.

Взгляд с «той» стороны

В отделе жилищной политики Заводского района ситуацию, с которой столкнулась семья Авсиевичей, знают:

— Существуют различные инструменты поддержки очередников. И для данного дома руководством города был выбран именно такой вариант: кредит со сниженной процентной ставкой, равной половине ставки рефинансирования. Людям предлагаются только эти условия, и изменять их мы не вправе. В городе, конечно же, строятся дома и по 240-му указу, но с ними мы работаем только в порядке очередности. Чья очередь подошла, тому и предлагаем. Если человеку не подходят озвученные условия — пусть отказывается от квартиры и ждет, когда мы предложим ему новый вариант.

В «Беларусбанке», который, понятное дело, сам деньги не печатает, Onliner.by пояснили, что вопрос заключается отнюдь не в нежелании банка перечислять средства:

— В перечень многоквартирных жилых домов, строительство и финансирование которых в 2017 году осуществляются с использованием кредитов ОАО «АСБ Беларусбанк», по ставкам, уменьшенным на 50% ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, утвержденный постановлением Минстройархитектуры от 24.03.2017 №11, включены три жилых дома, строящиеся в городе Минске. В результате внесенных в установленном порядке изменений в перечень, а также произведенного перераспределения объемов кредитных ресурсов между объектами, лимит кредитных средств по данным жилым домам уменьшился с 9,2 до 5,2 млн рублей, в том числе:

0,040 млн рублей — по объекту «Реконструкция застройки территории в районе улиц Михалово, Алибегова. Жилой дом №12 по г/п»;

0,040 млн рублей — по объекту «Жилой дом по улицам Колесникова — Проектируемая №5 в микрорайоне Каменная Горка — 3»;

5,160 млн рублей — по объекту «Жилой дом №3 по генплану. Квартал №2 в границах улиц Шаранговича, Горецкого, Рафиева».

По состоянию на 09.11.2017 по объекту «Реконструкция застройки территории в районе улиц Михалово, Алибегова. Жилой дом №12 по г/п» объем кредитных ресурсов в сумме 0,040 млн рублей исчерпан. При этом воспользоваться кредитами смогли только двое граждан, один из которых ввиду недостаточности лимита воспользовался суммой меньше максимального размера льготного кредита, определенного с учетом предельного норматива стоимости 1 кв. м. общей площади жилого помещения.

Кроме того, при отсутствии в перечне объема кредитных ресурсов по «Жилому дому по улицам Колесникова — Проектируемая №5 в микрорайоне Каменная Горка — 3» администрацией Заводского района города Минска для строительства трехкомнатной квартиры в данном жилом доме с использованием таких кредитов направлена многодетная семья Авсиевич (трое детей, один из них инвалид). Данный факт послужил основанием для обращения семьи Авсиевич на интернет-портал Onliner.by.

Ввиду отсутствия лимитов «Беларусбанк» не может выдать кредит. При наличии соответствующего постановления Совета министров банк сможет прокредитовать строительство в следующем году.