Путин разнервничался из-за отмены встречи с Трампом 3 11.11.2017, 15:02

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Владимир Путин

Президент РФ пообещал наказать виновных в срыве его персональной встречи с Дональдом Трампом на саммите АТЭС.

Российский лидер сказал, что переговоры не состоялись из-за его собственного графика, из-за графика его американского коллеги, а также из-за некоторых формальностей протокола, с которыми обеим командам справиться не удалось, сообщает «Эхо Москвы».

«Будут наказаны за это. Но ничего страшного не произошло. Мы поговорили в ходе сегодняшнего заседания. В общем и целом, все, что хотели, обсудили,» – добавил Путин.

Выступая на пресс-конференции по итогам визита на саммит АТЭС во Вьетнаме, российский президент сказал, что еще не время говорить о его возможном переизбрании на новый срок, сделал заявление о ситуации вокруг Северной Кореи. Сказал, что позиция России в этом вопросе полностью совпадает с позицией Китая – Москва и Пекин призывают к диалогу. Кроме того Владимир Путин пообещал ответить на ограничения в отношении российских СМИ в США.

Тем временем президент США Дональд Трамп сказал, что Владимир Путин оскорблен обвинениями в адрес Москвы во вмешательстве в американские выборы, передает агентство «Рейтер.