Жены белорусских дипломатов тоже попали в пенсионную ловушку 9 11.11.2017, 15:12

2,457

Фото: tut.by

Отправляясь за своими мужьями (или женами) в заграничную командировку, они теряют пенсионный стаж.

Вопрос об этом в Овальном зале на днях поднял «депутат» Валерий Воронецкий, который был Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Австрийской Республике и Республике Хорватия по совместительству и точно знает, о чем говорит.

«Белорусский партизан» подробнее расспросил дипломата о проблеме.

«Все достаточно просто: так получилось, что супруги дипломатов не могут устроиться на работу за границей, а если и трудоустраиваются, то им это не засчитывается в трудовой стаж, -- говорит Воронецкий. -- Это касается и супругов дипломатов, и военных атташе – всех тех, кто выезжает на работу за рубеж. Думаю, в МИДе эта проблема хорошо известна.

Дипломаты могут уплачивать страховой взнос, государство выплачивает дипломатам надбавку, если у него на содержании есть проживающее с ним за границей неработающие супруг (супруга) или дети (послам – 20 процентов, дипломатам – 10). Однако это все равно не решает проблему, такая ситуация сказывается на трудовом и пенсионном стаже».

По словам Валерия Воронецкого, чиновники выразили готовность детально разобраться в этом вопросе.

Не так давно, назначая новых послов, Лукашенко фактически запретил трудоустраивать жен на посольские вакансии.

«Не надо создавать посольства, как мы привыкли, по 15 дипломатов, а потом жен трудоустраивать бухгалтерами и уборщицами, -- цитировали его информагентства. -- Два человека – посол и помощник, но знающие язык».

Подробный анализ нового пенсионного законодательства провел Белорусский хельсинкский комитет. Правозащитники определили тех, кто в связи с пенсионной реформой оказался в ловушке – это сотрудники КГБ, МЧС, МВД, следователи и прочие. Дипломаты в этот перечень не попали.

«Это очень специфическая категория, которая не жалуется, не говорит о своих проблемах, поэтому их голоса мы не слышали, -- объясняет председатель БХК Олег Гулак. – Но это лишний раз говорит о том, что ельзя такие глобальные реформы проводить кулуарно, такие серьезные изменения законодательства должны серьезно прорабатываться и обсуждаться с привлечением самого широкого круга экспертов. Только в этом случае можно ожидать, что будут максимально учтены интересы всех.

Что касается дипломатов, то у нас закрытая статистика, мы не можем оценить, сколько человек попали в пенсионный капкан…»