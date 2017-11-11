Siri научили управлять автомобилями 11.11.2017, 15:15

В недавнем обновлении своего приложения для iOS компания Tesla добавила интеграцию с Siri.

Она позволяет управлять системами автомобиля при помощи голоса и нативного решения от Apple.

Так, пользователь может сказать «Siri, открой мой автомобиль», после чего двери Tesla разблокируются (при этом для закрытия машины все равно потребуется запустить приложение). Аналогичным образом можно включить фары; включить автопилот с помощью Siri пока нельзя, пишет internetua.com.

В Tesla утверждают, что система пока работает в тестовом режиме и в дальнейшем обзаведется дополнительными функциями — например, дистанционным запуском двигателя. Но даже сейчас автомобильный производитель показал, как можно использовать интеграцию с Siri в реальной жизни.

Компания много работает над своим мобильным приложением: оно поддерживает авторизацию по Touch ID и Face ID и виджеты в Центре уведомлений.