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В Минске прошло шествие к Лошицкому яру под бело-красно-белыми флагами

  • 11.11.2017, 16:11
Фото: svaboda.org

Десятки минчан с национальной символикой вышли на акцию памяти.

В разрешенной Мингорисполкомом акции участвовало около 40 человек, передает «Радыё Свабода».

Традиционное шествие в Лошицкий яр организовали активисты Консервативно-христианской партии БНФ. Люди шли под бело-красно-белыми флагами, флагами КХП-БНФ, c транспарантами с надписями «Дзяды», «Молитва за Беларусь», «Молитва за белорусский народ».

Закончилось шествие митингом в память о жертвах сталинских репрессий.


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