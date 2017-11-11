У Путина осталось лишь два варианта 7 Дмитрий Орешкин

11.11.2017, 16:38

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Владимир Путин

Больше оснований считаться с Россией – нет.

Во-первых, я тоже думаю, что встреча между Путиным и Дональдом Трампом должна состояться потому что накопилось несколько важных проблем. Это Украина, КНДР и Сирия. Со стороны России было сделано много усилий, чтобы эта встреча состоялась и что важно – эти усилия предпринимались господином Ушаковым. Это помощник Путина по иностранным делам, который персонально замещает все министерство иностранных дел. МИД работает как бы на поверхности, а реальную международную политику определяет господин Ушаков, который менее публичный, зато гораздо более внимателен. Как это не обидно для господина Лаврова.

Так вот, господин Ушаков готовил эту встречу. Были представлены какие-то соображения о том, что можно с Трампом разменять. И со стороны США следовали такие соображения, что вот в общем, да, мы не против. Но буквально за день-два до этой встречи стало известно, что она откладывается. А уже 9-го числа из Вашингтона сказали, что не успеваем, извините, пожалуйста. Нам, как бы, не до вас.

Это такая тонко рассчитанная оплеуха, тут сказать нечего. Это, конечно, дело дипломатическое, российским дипломатам не привыкать. Как советским в своем время. Вся Генассамблея ООН смеялась в одно время над Громыко, когда он говорил, что на Кубе наших ракет нет.

Но хуже даже не это. Хуже то, что сейчас складывается очевидная реконфигурация мировых отношений. Англосаксонская система приоритетов интересуется теми, кто равен и теми, с кем вынуждена соотноситься. 50 лет назад она с некоторым интересом относилась к Советскому Союзу по двум причинам. Во-первых, это источник постоянной угрозы с ядерным оружием. А во-вторых, как же он ухитряется со столько неэффективной идеологией и приоритетами существовать.

В военном отношении это был опасный игрок. Сейчас абсолютно аналогичная ситуация между США и Китаем. Они ездят, договариваются, дали всем понять, что они два главных игрока в глобальном мире. И Трамп говорит, что это т.н. азиатское тихоокеанское сотрудничество, куда очень много вложила Россия, ей неактуально. Как и сама Россия. Это еще Обама говорил, что Россия является региональной державой, что было воспринято как очень болезненное оскорбление. Путин сделал множество шагов, чтобы доказать – это не так. А Трамп уже даже не говорит об этом, он просто не приглашает на переговоры. Ему неинтересно разговаривать с Путиным потому что он представляет страну, где меньше 2% мирового населения и меньше 2% мировой экономики.

В общем, это и есть региональная держава. Единственное, что у нее есть – это оружие и в этом проблема Путина. Он может играть только на сфере оружия, поразительным образом напоминая Ким Чен Ына. Еще десять лет назад он пытался играть в сырьевую империю, в трубопроводную, а сейчас видим, что этот Северный поток заблокировали. А основной поток идет через Украину, которую никак не удается нагнуть. Так что все эти разговоры о сырьевой империи – они рухнули.

Остается только одно – пугать атомной бомбой, что тоже скоро выдохнется по мере развития противоракетной обороны. Любой американский лидер понимает, что нынешняя путинская Россия не самый интересный объект для переговоров, что было продемонстрировано со всей наглядностью, обидной для РФ. Из-за этого от Путина можно ожидать попытки еще где-то обострить ситуацию. Он хочет заставить развитый мир – иметь с собой дело. Он может это сделать с помощью газа или нефти, либо с помощью атомной бомбы или еще какого-то оружия. Вот он влез в Сирию и думал, что с ним будут договариваться. И я так думал, что с ним будут договариваться про раздел сфер влияния в этой самой Сирии.

Но нынешняя путинская Россия гораздо слабее ключевых параметров потому что военные параметры в нынешнем мире перестают быть ключевыми. Они уже давно перестали быть ключевыми и именно поэтому Союз и проиграл. Он все ставил на войну, а надо было ставить на экономику. У нас танков было больше всех на свете – 94 тыс штук, а заправлять танки и кормить танкистов – было нечем.

У Путина вариант, или смирить гордыню и превратить Россию в нормальную демократическую, европейскую развитую страну. А это подразумевает, что ему надо уходить. Демократические выборы — это честная конкуренция. Или еще в большей мере превращаться в милитаристскую замкнутую и угрожающую всему миру территорию, с которой считаются только потому, что она может громыхнуть атомной бомбой. Больше оснований считаться с ней – нет.

Дмитрий Орешкин, «Обозреватель»