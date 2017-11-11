«ЦЭХ – жыве» 11.11.2017, 16:52

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В минском арт-пространстве ЦЭХ начался демонтаж выставки и подготовка к переезду в новое помещение.

Вчера в арт-пространстве ЦЭХ начался демонтаж выставки и подготовка к переезду в новое помещение, которого, как написала директор пространства Юлия Дорошевич у себя в соцсетях, еще нет, пишет kyky.org.

По словам директора ЦЭХа, стены разрисовали не сотрудники пространства, а просто его гости во время прощальной закрытой вечеринки.

Напомним: ЦЭХ выселяют с Октябрьской, потому что, по версии арендодателя, Юлия Дорошевич – финансово – непорядочный человек. К слову, сотрудники пространства запустили краудфандинговую кампанию на Talaka и прямо сейчас собирают деньги на новое помещение.