закрыть
11 ноября 2017, суббота, 20:07
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Оршанские «тунеядцы» снова выйдут на улицы?

6
  • 11.11.2017, 17:02
  • 4,899
Фото: svaboda.org

Ситуация на оршанском рынке труда продолжает ухудшаться.

В городе стало больше безработных, чем было в начале 2017 года. Об этом заявил «Радыё Рацыя» председатель Оршанской организации независимого профсоюза РЭП Александр Булавка:

- Ситуация, скажу просто, потому что я сам все это контролирую, стала даже хуже. Безработных стало больше. Сезонные работы заканчиваются. Вступает в силу этот декрет о «тунеядцах», хотя мы не знаем, что там в нем, так как он не опубликован еще. Все больше людей пойдет становиться на учет - работы все равно же нет.

В марте в Орше прошел из наиболее резонансных протестов против декрета о «тунеядцах». Однако ситуация не улучшается, несмотря на обещания правительства.


Интервью

Андрей Санников: Мы обещали, и мы приведем Беларусь к демократии
Андрей Санников: Мы обещали, и мы приведем Беларусь к демократии
Павел Жук: Надо было защищать свободу слова в общем и «Свабоду» в частности
Павел Жук: Надо было защищать свободу слова в общем и «Свабоду» в частности
Стратегия Мацкевича: Десоветизация, белорусизация, европеизация
Стратегия Мацкевича: Десоветизация, белорусизация, европеизация
Наталья Радина: Все может измениться в любую минуту
Наталья Радина: Все может измениться в любую минуту