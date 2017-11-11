Спасенного из Свислочи мальчика из семьи забирать не планируют 5 11.11.2017, 17:18

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Фото: Сергей Шелег, «Минск-Новости»

Cемья Антона находится в социально опасном положении.

Состояние Антона, которого спасли из Свислочи, врачи оценивают как удовлетворительное. Известно, что семья мальчика состоит в СОП. После случившейся с ребенком беды в интернете стали обсуждать, что родителям его не отдадут. В комиссии по делам несовершеннолетних Мингорисполкома tut.by сообщили: это неправда, изымать ребенка из семьи никто не собирается.

— Летом в управление образования администрации Фрунзенского района поступило сообщение, что на маму ребенка составили протокол об административном правонарушении, — рассказывает Елена Герасименко, заместитель председателя КДН Мингорисполкома. — После этого семья мальчика попала в СОП. Чтобы помочь родителям исправиться, разработали план работы с семьей. Ими стали заниматься психологи и другие специалисты. После случая с мальчиком этот план пересмотрели и подкорректировали. Наша задача — помочь им, а не изъять ребенка.

— Сколько у родителей Антона времени на исправление?

— Возможно, полгода, возможно, больше, — продолжает собеседница. — Но сейчас речь об изъятии или отобрании даже не идет. Гораздо важнее, чтобы мальчик поскорее поправился.

Напомним, вечером 29 октября в МЧС поступило сообщение, что в районе минской улицы Даумана в Свислочи тонет мальчик. Он находился на расстоянии 15 метров от берега. Еще до прибытия спасателей и медиков ребенка из воды вытащил 15-летний первокурсник колледжа Виталий Титов. По факту происшествия милиция проводит проверку.

Сейчас Антон находится в отделении кардиологии 2-й городской детской клинической больницы.