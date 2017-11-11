Чемпионский шарф Виталия Гуркова нашел своего обладателя 11.11.2017, 17:56

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Народный чемпион провел аукцион, чтобы помочь собрать деньги на памятник Тадеушу Костюшко в Беларуси.

В пятницу вечером в кафе "Грай" состоялась встреча чемпиона мира по тайскому боксу Виталия Гуркова с журналистами и болельщиками. Виталий Гурков показал публике свой чемпионский пояс, а также объявил имена победителей своего благотворительного аукциона, пишет «Новы Час».

Напомним, сразу после победы - за два дня до окончания сбора денег на памятник Тадеушу Костюшко в Беларуси - Виталий Гурков объявил аукцион, согласно которому человек, который жертвует наибольшую сумму, получит в подарок шарф, с которым спортсмен выступал на чемпионате. За два дня нужные деньги - 15% от все суммы - собрали.

«Шарф с автографом Гуркова получает Алексей Рассолько, который за эти два дня пожертвовал наибольшее количество денег. Памятными подарками с автографами народного чемпиона также награждаются Павел и Екатерина Хивук, Виктор Смусин, Владимир К., Игорь Качанов, Илья Куницкий, Анна Буйкевич, Виталий Сончик, Евгений Жук, Лана Рудник, Злата Извалова (к сожалению, имен некоторых людей не знаю, потому что пожертвования были и анонимные). Прошу всех победителей откликнуться, чтобы получить свои подарки», - написал в «Фейсбуке» инициатор установления памятника Костюшко журналист Глеб Лободенко.

Он поблагодарил Гуркову и всех тех, кто пожертвовал деньги, отметив, что «первый памятник Костюшко будет действительно народным. А имена жертвователей будут увековечены в Музее Костюшко».

Памятник Костюшко планируется установить на малой родине борца в Меречевщине (Брестская область) в феврале 2018 года - до дня рождения Костюшко.