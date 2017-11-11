Мадрид подозревает пользователей из России в искажении новостей о Каталонии 11.11.2017, 18:10

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Об этом заявил министр обороны Испании.

Пользователи из России и Венесуэлы занимаются искажением и неверной интерпретацией информации, связанной с Каталонией и Испанией. Об этом сообщила министр обороны Испании Мария Долорес де Коспедаль, передает «Настоящее время».

По данным министра, злоумышленники, в частности, публиковали ложные новости – например, о том, что в Каталонии перестали преподавать испанский язык. При этом де Коспедаль отметила, что информации о причастности российских властей к кибератакам, которые шли с территории России, пока нет.

Фото: currenttime.tv

До этого министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис упомянул о существовании доказательств деятельности "российских сетей и хакеров" во время кризиса в Каталонии.

На сегодняшнем заседании совета министров иностранных дел Евросоюза Испания намерена поднять вопрос о возможном вмешательстве российских хакеров в ситуацию в Каталонии.

Ранее газета La Vanguardia сообщила, что хакеры из международной группировки Anonymous взломали сайт Конституционного суда Испании. Это произошло перед заседанием суда, на котором Мадрид лишил власти Каталонии полномочий. После этого хакеры организовали кампанию под лозунгом "Освободим Каталонию".

После референдума о независимости в Каталонии власти Испании ввели в провинции прямое правление. Региональное правительство и парламент отправили в отставку. Конституционный суд Испании признал декларацию о независимости автономии недействительной.