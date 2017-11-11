«Пэтэушник — это не обязательно ругательство» 11.11.2017, 18:20

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Фото: onliner.by

Парень отказался от работы в престижном автосервисе, чтобы преподавать в техникуме.

В крови был весь салон отцовского Renault. Папа менял магнитолу. Пока ковырялся в проводке, дал десятилетнему сыну нож, чтобы тот зачищал провод. В итоге парень снял себе полпальца. Впоследствии отец доверял сыну максимум проверить уровень масла. Прошло больше десяти лет. Женя сохранил все пальцы и выучился на автослесаря. У Жени миссия. Неожиданная, но четко сформулированная, — избавить профтехобразование от стереотипов про социальное дно и повысить его статус всеми возможными способами, пишет onliner.ru.

Шифровка, ремень ГРМ

В большом помещении стоит пара Volkswagen с разинутыми пастями. Учащимся дозволено увлеченно в них ковыряться, изучая богатый внутренний мир машин.

— Пэтэушник? Типа второй сорт? Честно сказать, даже не бесит. Меня так попросту никто не называет.

Фото: onliner.by

Женя смеется. Парню 21 год. Он — мастер производственного обучения в колледже современных технологий в машиностроении и автосервисе, который только-только окончил. Теперь натаскивает учеников, которые чуть младше его.

Машины интересовали с детства. Отец гонял на 19-м Renault, который периодически приходилось латать. Папа надевал специальный комплект одежды и спускался во двор.

Мелочь чинил самостоятельно. Большие косяки устраняли на СТО. Когда звонил и говорил: «Мне нужно ремень ГРМ поменять», Женя думал, что это шифровка только для посвященных.

— Просто космос. Мне хотелось так же: знать, разбираться и уметь чинить. Жаргон — вообще восторг. Хотя, честно сказать, я долго думал, будто ремень ГРМ — это просто ремень безопасности.

Черные зубы, балбес

В школе не было куда приложить свой интерес. Тусоваться с друзьями, общаться с девочками — веселее математики и русского. Заодно развиваешь свою коммуникабельность.

— Я больше развивал свою верткость. Интереснее было договориться об оценке, чем оправдать ее знаниями. Где-то подсуетиться, где-то реферат накатать.

Естественно, прогуливал уроки. Правда, мама приходила на родительские собрания, получала полный расклад по сыновним грехам и огорчалась, что тот растет балбесом.

Чуть позже родителям дали понять, что мальчик скучает в школе, и мягко намекнули, что пора сваливать.

Мама с папой хотели, чтобы Женя пошел в энергоколледж. Мол, выучится, найдет хорошую работу с хорошими условиями.

— А я говорил маме, что хочу быть автомехаником. Она реагировала так себе: «Ты что, руки будут постоянно грязные. Даже зубы будут черные. Вечно холодно в этих гаражах!»

Стандартная родительская опека. В принципе, все равно, чем ребенок занимается, лишь бы ноги не промокали.

Генри Форд, взрывается

К Жениному счастью для энергоколледжа не хватило баллов. Протусовался еще годик в школе, а потом осознанно понес документы в училище. Поступил на слесаря по ремонту автомобилей.

Первый год так себе веселье — та же школьная программа. Парень не был инициатором знаний и обитал где-то на задних рядах.

Потом учителя стали объяснять профессиональные моменты. Малый повзрослел, в нем проснулся интерес. Началось движение к первой парте. Оказывается, двигатель внутреннего сгорания может вдохновлять.

— Нам рассказывали про Генри Форда. В начале прошлого века человек придумал вещи, которые работают до сих пор. Какой-то вал, какой-то поршень. Топливо куда-то попадает, как-то взрывается — и машина едет. Круто же!

Кошки, литейка

А вот на первой практике было совсем не круто. Тогда в учебе еще не было упора на автомобили, и ребят отправили на завод в качестве слесарей-ремонтников.

Очень кинематографичные цеха. Невдалеке жесткая литейка. Все черным-черно, в тон даже снег около стен цеха. С непривычки болела голова. После первого рабочего дня парень сказал: «Мама, куда я, блин, попал?»

Фото: onliner.by

— Но в итоге это пошло на пользу. Посмотрел на жизнь заводчан, вести которую мне не хотелось.

Во время учебы в ПТУ Жене исполнилось 18 лет. Почти сразу же он получил права. Примерно в то время друг взял себе очень сильно б/у Mitsubishi. Машину было жалко. Потому что жизнь показала: кто-то тренируется на кошках, а кто-то на Mitsubishi.

Жлобин, сабвуфер

Не машина, а по большей части хлам. Стоила $400. Хозяева жили около Жлобина, ждали в гости. Друг сел в последний поезд. Это означало только одно: человек приезжает на место и берет тачку. Не важно, в насколько убитом она состоянии.

Парню показали машину. Тот решил, что она в огнях. Живого в авто было мало. Но имелся качественный сабвуфер. Под громкую музыку довольный парень поехал в Минск.

Машина вроде неплохо ездила, но потом начала болеть. Что-то стучало, что-то ляпало. Тут Женя включил автослесаря.

— Честно, мы больше сами себе придумывали заботы. Однажды мой друг делал ремонт на ощупь. Все нормальные люди загоняют машину на яму. А он просунул руку к днищу и стал бить молотком. Примерно знал, куда бить, но как нащупать точку, не знал. В итоге завалил датчик температуры масла. Машина стала им истекать.

После каждого нового ремонта ребята влетали на следующий. Машина страдала.

— Друг тратил деньги. На $400 стоимости упало около $700. Потом он продал ее за $300.

Фото: onliner.by

Кто рукастее, бог диагностики

Три года отучился в ПТУ, потом поступил в Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе. На занятия по диагностике пускают со второго курса, но парень решил участвовать в соревнованиях World Skills, потому его пустили раньше.

World Skills — международный конкурс на тему, кто рукастее. Участвуют ученики ПТУ и техникумов. Женя был на таких играх три раза. Однажды участвовал, два раза входил в состав делегации.

— Я не скажу, что теперь бог диагностики. Но знаю больше своих одногруппников. World Skills очень сильно меня мотивировал. Это опыт, это взгляд на совершенно иную систему образования. Мы были в Швеции и смотрели, допустим, на сварщиков. Они находятся в помещении, где куча листов и труб. Люди варят их. Варят, варят, варят и варят. Без лишнего теоретизирования. Система больше заточена на практику.

Был и другой вывод. Более социальный.

— Там нет столь подчеркнутого деления на престижные и непрестижные профессии. Вот условный автослесарь. Он ценится. И всем понятно, что человеку нравится этим заниматься. Он готов учиться, развиваться, находить какое-то творчество в своем труде и учить других. А я со своим нынешним вдохновением по поводу профтехобразования скорее исключение в РБ.

«Ютьюбчик», блог

А теперь вопрос. Почему Женя, если такой умный, не пошел работать по специальности?

— Так я и работаю по специальности. Должен быть смысл в том, что ты делаешь. Я нахожу его в нынешней работе. Есть четкая идея: чувствовать себя нужным и полезным. Мне приятно, что сейчас мы готовим будущих специалистов. Людей, которые что-то могут. Людей полезных. Мне приятно, что я коплю знания, что я делюсь ими, что они работают, а не тупо роятся у меня в голове без всякого толка. Знания — это круто. Знания, которые помогают на практике, — это очень круто.

Женя отмечает, что преподавание позволяет ему актуализировать забытую информацию и получать новую. Ну и в качестве страховки всегда есть «ютьюбчик», который позволяет саморазвиваться. К слову, Женя присутствует на этой платформе в качестве автора. Ведет блог. И там рассказывает в том числе о профтехобразовании.

BMW, лаборатория

Парень понимает, что на СТО получал бы больше. В принципе, сразу после окончания техникума была возможность устроиться на сервис BMW. Он даже дал предварительное согласие.

Правда, когда пришел забирать документы из техникума, узнал, что скоро ученикам построят еще одну лабораторию. Их станет две — по электрике и механике. Женя заинтересовался. Он согласился на предложение работать в техникуме.

— Да, со старта на СТО было бы рублей 600. Потом больше. Сейчас у меня средняя зарплата бюджетника. Мне нормально. Может, меня пока еще не заела бытовуха. И я весь такой романтичный. Слушай, ну мне же снег на голову не упадет — семья и прочая ответственность. Но не бывает такого: идешь, бац — жена и три ребенка. Жизнь же планируется как-то. На данный момент я однозначно уверен в своей идее. Хочу популяризировать профтехобразование.

Hyundai, ругательство

Фото: onliner.by

Женя считает, что профтехобразование — поле стереотипов. Стереотипов довольно обидных.

— Слушай, пэтэушник — это не обязательно ругательство. Студенты вузов тоже не все гении и приятные ребята. Везде есть неадекваты, своеобразные, так скажем, персонажи. Они не только имидж портят, но и процесс обучения. Ничем не интересуются и другим мешают интересоваться. Я за активную позицию.

Люди думают, что тут ничему не учат, что здесь занимаются ерундой. Будто бы в училищах и техникумах социальное дно без будущего. Но взять хотя бы мой пример. Участвовал во многих соревнованиях, побывал в разных странах, проходил практики на самых крутых СТО города, гонял стажировки. Кому-то тупо штампик ставили за практику, а я учился на сервисах вроде Hyundai.

Всегда же было уважение к ремесленникам и людям, которые способны что-то сделать своими руками. А теперь они как будто не котируются.

Копейка, трактор

Сейчас Женя учится на заочке, получая высшее образование. Говорит, не потому, что сильно хочется. Просто будет спокойнее.

— Смотри, вот мы сидим в аудитории, у нас тут два Volkswagen в полном распоряжении. Приходи, ковыряйся. В моем вузе, при всем уважении, таких условий нет. Может, «копейка», трактор, трансмиссия от трактора.

Да, высшее образование — входной билет во многие профессии. Но это не гарант знаний, а тем более опыта. Среднеспециальное образование во многих моментах практичнее. Тем более если ты работаешь руками. Раздражает, что многие принижают его. Как будто это не статусно. Но что значит статус, если ты в любом случае получаешь знания и практические навыки, чтобы в итоге стать полезным?

— А на чем ты сейчас ездишь?

— На Volkswagen Golf. Он не ломается практически. Замки стали плохо открываться. Скоренько починю. Руками-то я все умею делать.