В Беларуси открыли Коссовский дворец с 12 башнями 6 11.11.2017, 18:32

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Частично отреставрированные залы Коссовского дворца впервые показали туристам после реконструкции.

Раньше все 132 комнаты дворца имели свое название и предназначение. В Белом зале со стеклянным полом, под которым якобы находился аквариум, проходили балы. В Черном мужчины играли в азартные игры. В Розовом проводили музыкальные вечера. К сожалению, информация о том, где располагались эти залы, не сохранилась. Поэтому 4 из 5 открывшихся 10 ноября комнат зывают просто выставочными залами. Три посвящены истории дворца, в четвертом размещены работы местного художника. В центральном реставраторы постарались сохранить аутентичный интерьер: на стенах - такие же выемки, как и при графе Пусловском - скоро их заполнят картины. Кроме того, обещают, здесь появятся камины, похожие на те, что стояли здесь в XIX веке. А замысловатые резные окна делали по сохранившимся с того времени рисункам, пишет kp.by.

- Восстанавливать аутентичные элементы было тяжело, многое делалось вручную. Мы постарались максимально сохранить все детали, даже кирпич, - показывает Владимир Казаков на стену, где перемежается старая и современная кладка. Кстати, строители говорят, что стены дворца очень крепкие - цементный раствор делали только на куриных белках. По их словам, никаких кладов у основания замка не было - разве что девять монет, которые лежали у одного из углов фундамента.

- Была еще одна находка: две бомбы. Я потом спрашивал у саперов, могли ли они взорваться. Говорят, могли: стоило задеть экскаватором - и одного крыла здания не было бы, - вздыхает собеседник.

В планах реставраторов - открыть гостиницу в правом флигеле здания, частично восстановить и фонтан, который радовал глаз Пусловских, и парк перед дворцом - от него сейчас осталось несколько деревьев. Уже через несколько дней по предварительной записи в замке планируют проводить платные экскурсии для организованных групп. Вход платный, но окончательную стоимость еще не утвердили.