В Сети появился виртуальный музей Тадеуша Костюшко 11.11.2017, 18:59

Каждый посетитель из Беларуси - это голос в пользу белорусскоязычной версии сайта.

Виртуальный музей национального героя Беларуси, Польши, Литвы и США создала группа польских любителей истории во главе с Матеем Пивоварчуком, передает «Радыё Свабода».

Совершить экскурсию по музею можно пока на польском языке. Но каждый посетитель из Беларуси - это голос в пользу белорусскоязычной версии, обещает хранитель музея.

Виртуальная заведение начало работу сегодня вечером под адресом kosciuszko.wielkiehistorie.pl. В музее можно будет увидеть около 100 экспонатов из Беларуси, Польши и Швейцарии.

«Идея создать виртуальный музей Тадеуша Костюшко родилась в прошлом году. Сейм Польши объявил 2017-й Годом Тадеуша Костюшко. Мы задумались, почему Тадеуш Костюшко герой многих народов и кем на самом деле он был », - рассказывает Пивоварчик.

Матей Пивоварчук

Полная экскурсия по музею продолжается почти 1,5 часа. Посетитель сможет увидеть исторические документы и картины в цифровом виде. Среди документов, например, написанная его рукой история войны с Россией, а также личные вещи - циркуль с периода, когда Кастцюшка строил укрепление West Point, где сейчас находится престижный университет армии США.

Гости музея увидят также анимационный и документальный фильмы о месте рождения Костюшко - Меречевщине.

«Мы специально поехали в Беларусь, чтобы увидеть и заснять места, где он родился и вырос. У нас есть также история его матери. На белорусском Полесье, на первом этапе его жизни, многое происходит. Известно, что он называл себя литвином. Но мы не оцениваем историю XVII в. через призму XXI века. Тем не менее с этой землей он был крепко связан », - объясняет инициатор виртуального музея.

Пока музей работает только на польском языке. Вскоре должна появиться и английский. Матей Пивоварчик собирается отслеживать, с каких стран будут приходить посетители, и это повлияет на появление очередных языков.

«Для меня будет честью, если там появится белорусский язык», - говорит хранитель музея.

Повлиять на появление белорусского языка можно, войдя на сайт виртуального музея Костюшко с белорусским IP.