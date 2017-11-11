Инфляционный удар: В октябре в Беларуси резко выросли цены 2 11.11.2017, 19:22

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Основным двигателем инфляции стала плодоовощная продукция

По данным Белстата, потребительские цены в октябре 2017 года выросли в Беларуси на 1,2%, что является самым высоким показателем в текущем году. До октября месячные изменения индекса потребительских цен не превышали 1%, а в июле и августе вообще наблюдалось снижение цен ( на 0,1% и о,8% соответственно). В сентябре рост потребительских цен составил 0,3%, пишет «Белрынок» .

По сравнению с декабрем цены за 10 месяцев выросли на 3,9%. годовая инфляция (октябрь 2017 / октябрь 2016) составила 5,3%.

Основной рост цен пришелся в октябре на услуги — 2,1%. С начала года цены и тарифы на услуги выросли на 8,1%. Основным фактором явился сентябрьский рост тарифов на ЖКХ , который учитывается в статистике на месяц позже. Рост составил 5,9%, аналогичный рост был зафиксирован в феврале 2017 года, в сентябре услуги ЖКХ подорожали всего на 0,3%. Рост цен на продовольствие составил в октябре 1,3%. Здесь основным двигателем инфляции стала плодоовощная продукция (рост в октябре почти на 9,5%), цены на которую до этого снижались три месяца подряд. Также заметно (более чем на 1%) выросли цены на некоторые группы молочной продукции, сыры и масло.

Вместе с тем, в ноябре произошло повышение транспортных тарифов, инфляцию также может подтолкнуть в последние два месяца расширение потребительского кредитования и рост заработных плат в бюджетной сфере. Также свою роль может сыграть наметившийся тренд на ослабление белорусского рубля.