Путешественница из Беларуси: Нам нужно убрать «совок» в головах 2 11.11.2017, 19:30

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Татьяна Гендель из Каменца посетила десятки стран автостопом.

Два года назад Татьяна Гендель вернулась из Африки, где прожила несколько месяцев. Но на этом поездки нашей соотечественницы не закончились. О том, почему не собирается завязывать с путешествиями, чем иранцы похожи на белорусов и в каких странах побывала за последнее время, Татьяна рассказала «Народной Воле».

— У меня университетский диплом экономиста, но скучная кабинетная работа не для меня, — говорит белоруска, которая сейчас в Турции. — На жизнь зарабатываю фотографией, журналистикой (пишу о путешествиях, странах, природе), создаю путеводители по городам. Мои тексты публикуют белорусские, российские издания.

— А сколько уже километров и государств у тебя на счету?

— Километраж перестала считать давно, с тех пор, как насчитала экватор — 40075 километров. А вот количество стран считаю. Скоро будет юбилейная, правда, пока не решила какая именно.

На сегодняшний день я побывала в 39 государствах.

— Видел фото, где ты в кабине большегрузной машины…

— Вместе с подругой мы ездили по Балканам около двух месяцев. Проездом оказались в Турции, где до сих пор не могут понять, как девушка может путешествовать автостопом: либо на дороге что-то случилось, либо она легкого поведения. Стереотипы здесь, увы, еще слишком сильны, для того, чтобы чувствовать себя безопасно.

Есть страны, где девушкам (даже вдвоем) ехать автостопом я бы не рекомендовала.

— Были рискованные ситуации?

— Жить вообще рискованное дело (смеется). Просто нужно внимательно относиться к мерам безопасности. В одной из машин пришлось сказать водителю, чтобы остановил, так как он начал недвусмысленно намекать на близость, пытался распускать руки.

Такие действия нужно сразу пресекать. Подобные ситуации могут случиться и в любой другой стране, но путешествовать в одиночку по странам Востока я бы не советовала в первую очередь.

— По каким критериям ты выбираешь места для поездок?

— Если говорить о Европе, то, конечно, там красивая архитектура и множество достопримечательностей, но, на мой взгляд, европейские государства неизменны и ничего страшного не случится, если я приеду туда через пару лет.

В первую очередь хочу увидеть что-то наиболее уникальное. Например, одна из последних поездок была в Иран, где я спешила застать аутентичность страны, перед тем как она превратится в туристическую. В последние годы Иран набирает все большую популярность у туристов.

Иранцы, к слову, очень обеспокоены своей плохой репутацией в мире (о стране ходит множество необоснованных слухов), поэтому сейчас они максимально показывают гостеприимство, дружбу. Иранцы недовольны тем, что женщинам, например, нужно прятать волосы, носить длинную одежду, а если в гости пришел иностранец, то нужно сообщать в соответствующую службу.

Все это людям не нравится, но они вынуждены терпеть. В этом плане иранцы напомнили белорусов, которые тоже возмущаются, но ничего не делают, чтобы изменить положение. Такие «кухонные революционеры».

— Ты владеешь иностранными языками?

— Знаю английский, которого вполне хватает. Иногда, конечно, приходится использовать «язык пальцев» (смеется). В каждой стране стараюсь выучить 10-15 слов для бытового общения.

Перед поездкой я планирую маршрут, знаю, какие места нужно посетить, но также не исключена импровизация.

— В каких странах ты побывала за последнее время?

— После Африки посетила Азию (Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Малайзия, Сингапур). Потом были государства на Балканах и Ближнем Востоке, пару стран в Европе.

Путешествую в основном с друзьями либо нахожу попутчиков в интернете.

— Где ты ночуешь во время путешествия?

— Я пользуюсь «каучсерфингом». На сайте указываю город, куда еду, а мне предлагают людей, которые готовы познакомиться, бесплатно приютить путешественника. Если не получается найти место для ночлега через сайт, всегда выручает палатка. Хостелы я не люблю.

В среднем около двух недель в стране проводить получается.

— Сколько денег в кармане во время поездки?

— В дороге я не пишу тексты, так как поездки достаточно динамичные. Сейчас, например, около месяца проведу в Турции, поэтому буду работать. За два месяца в Балканском регионе я потратила 80 евро. Если тебе не нужно платить за дорогу и ночлег, то все затраты связаны с едой, музеями, поездками на общественном транспорте.

В большинстве случаев люди, которые предоставляют крышу над головой, предлагают и питание. Я в ответ готовлю драники, которые полюбили уже во многих странах, например, иранцы с удовольствием их готовят, но немного изменили рецепт под себя: добавляют в блины мяту. Это не совсем драники получаются, поэтому мы с другом назвали их «ираники» (смеется).

— Мысль завязать с автостопом не посещает?

— Нет. Я стабильна в своей нестабильности.

— Татьяна, ты посетила десятки стран с разными экономическими системами. Уровень жизни в Беларуси как бы охарактеризовала?

— Думала над этим вопросом. Если сравнивать со странами Азии, то у нас не все так ужасно, но и не все хорошо, как, например, в отдельных государствах Западной Европы. Беларусь я бы отнесла к группе «середнячков», чего не скажу про Албанию, Македонию и некоторые другие государства на Балканах.

Когда вернулась из Африки, то радовалась, что мне повезло родиться в такой шикарной стране. Но когда приехала домой из Швеции, то началась депрессия (смеется).

Думаю, что дело не только в государственном управлении или уровне зарплат, а в советском менталитете. Многие люди еще не осознали, что СССР больше не существует, поэтому я считаю, что в первую очередь нам нужно убирать «совок» в головах.