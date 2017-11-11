В Санкт-Петербурге прошла акция в защиту Европейского университета 11.11.2017, 19:46

Иллюстрационное фото

На митинге у Финляндского вокзала собралось несколько сотен человек.

В Санкт-Петербурге прошел санкционированный митинг в защиту науки и образования. Местом проведения акции стала площадь перед Финляндским вокзалом, в центре которой в ноябре 1926 года был установлен памятник Ленину. По словам организаторов митинга, такой выбор был сделан лишь потому, что администрация города обычно согласовывает массовые мероприятия в этом месте, и никакого политического подтекста здесь нет. На митинге у Финляндского вокзала побывал корреспондент DW.

Фото: dw.com

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Информация о предстоящем митинге появилась в социальных сетях лишь накануне.

О том, что утечка мозгов представляет серьезную угрозу для России, в разговоре с корреспондентом DW сказал профессор ЕУСПб Владимир Гельман. По его словам, бюрократизация, сокращение финансирования и сильный идеологический прессинг мешают российским преподавателям и студентам заниматься общественными науками и социологией. "Поэтому многие молодые люди, в том числе бывшие студенты Европейского университета, думают о том, чтобы продолжить карьеру за границей, и некоторые из них вполне успешно это делают", - сказал Гельман.

"Мы будем приходить снова"

Всего, по наблюдениям самих участников митинга, на площадь перед Финляндским вокзалом пришло от трехсот до пятисот человек. В конце митинга была зачитана резолюция, где, в частности, содержалось требование вернуть Европейскому университету занимаемое ранее здание особняка графа Кушелева-Безбородко, а также выдать новую лицензию на ведение преподавательской деятельности. "Мы будем приходить сюда снова и снова, пока наши условия не будут выполнены. И с каждым разом нас будет все больше", - пообещали организаторы акции.