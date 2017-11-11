Белорус придумал cпособ, как избежать наиболее типичных пожаров 1 11.11.2017, 19:53

Александр Лукьянов изобрел вещество, которое позволит избегать пожаров от незатушенных сигарет.

Старший инспектор сектора международного сотрудничества учебного заведения Александр Лукьянов из Университета гражданской защиты МЧС вместе с коллегами разработал вещество, которое позволит избегать пожаров от незатушенных сигарет.

«Звязда» сообщает, что около 90% пожаров происходят в помещениях с постоянным или временным пребыванием людей — чаще всего из-за непогашенной сигареты или спички, которые попадают на диван или ковер.

Александр Лукьянов решил, что выходом может быть материал обивки, который не будет загораться. По словам ученого, для этого его во время производства нужно сбрызнуть специальным веществом.

«Наша задача – придать полиэфирным материалам постоянную огнестойкость. Важно, чтобы состав, которым будет обрабатываться ткань, не вымывался. Поэтому его нужно внедрить на уровне молекул. Состав имеет неорганическую природу, а значит, нетоксичный и неаллергенный: даже если попадет на кожу в концентрированном виде, никакого вреда не будет, – рассказывает Лукьянов.

Разработка заняла около трех с половиной лет, в течение которых было проведено более 60 вариантов синтеза, прежде чем удалось получить нужный по качествам состав. Первые испытания на производстве прошли в лаборатории текстильной компании «Моготекс» — крупнейшего производителя текстиля в Беларуси.

Ученый добавляет, что за рубежом подобные вещества уже существуют, но белорусский вариант имеет ряд преимуществ.

«Иностранные составы наносятся на ткань при температуре около 190 градусов, а мы вышли на режим в 154-160 градусов. К тому же обработка нашим продуктом занимает в два раза меньше времени. В масштабах производства, где километры материала, это достаточно серьезная экономия», – говорит Лукьянов.