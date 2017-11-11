В Минске определили чемпиона в мобильных «танках» 11.11.2017, 20:17

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Фото: tut.by

Призовой фонд турнира составил $30 000.

За звание чемпиона боролись четыре лучшие команды, отобранные по результатам предварительных матчей, пишет tut.by.

Фото: tut.by

Состав команд был по-настоящему интернациональным — в турнире приняли участие киберспортсмены из четырех регионов. СНГ представляла команда С4, Северную Америку — команда Blitzkrieg, Азию — ребята из EHRE2, честь Европы отстаивала команда Legion.

Фото: tut.by

Каждый игрок участвовал в соревновании со своими любимыми гаджетами: в основном выбор пал на iPhone и iPad среди американских игроков, а вот японская команда играла исключительно на планшетах и смартфонах Samsung.

Фото: tut.by

Прошлогодние чемпионы (турнира в Нью-Йорке), команда С4 сразу показали, кто хозяин на виртуальной арене. Они не оставили шансов оппонентам из Blitzkrieg, победив их со счетом 2:0.

После поражения американцам удалось собраться и победить японцев из EHRE2. Но на большее сил не хватило, и со счетом 2:0 Blitzkrieg уступает команде Legion. В итоге американцы смогли занять третье место, заработав 4000 долларов. Четвертыми стали парни EHRE2 с 2500 долларами призовых.

Фото: tut.by

Главный приз делили между собой С4 и Legion. Противостояние выдалось очень напряженным. В первом же бою ребята из С4 играли очень осторожно, затягивая бой, и это стало их фатальной ошибкой.

Выбрав момент, Legion пошел в атаку, и после потери трех танков оборона С4 рассыпалась. В итоге парни из СНГ проиграли европейским оппонентам, потеряв все семь машин и уничтожив только две у Legion. Второй бой оказался тоже за Legion, чего не ожидали зрители в зале, предсказывавшие изначально победу С4.

Фото: tut.by

Следующая карта могла стать решающей. Первый бой выдался очень драматичным. Команды шли по уничтоженным танкам ноздря в ноздрю, а финальная дуэль двух тяжелых танков ИС-7 и Maus просто взорвала зал.

Фото: tut.by

Победу в ней одержал советский тяжелый танк, принеся победу Legion, оставшемуся в шаге от победы. И их остановили С4, выиграв следующий бой, но большего сделать не смогли.

Фото: tut.by

Следующий бой европейцы из Legion победили с большим преимуществом и стали чемпионами, заработав 15 000 долларов. У С4 второе место и призовые 8500 долларов.

Фото: tut.by