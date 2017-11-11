В Варшаве прошел Марш Независимости 3 11.11.2017, 20:46

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Жители столицы Польши вышли на традиционную акцию в День Независимости.

На Марш Независимости собрались сотни тысяч человек. Участники собрались у Национального стадиона в Варшаве. Была создана сцена, где выступали организаторы и участники демонстрации, передает «Радио Польша».

Фото: gazeta.pl

Участники марша говорили, что они хотели подчеркнуть свою польскость и привязанность к традиционным ценностям. Они подчеркивают, что они чувствуют себя поляками, гордятся этим и хотят отмечать национальные праздники, самым важным из которых является День Независимости.