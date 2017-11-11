В Варшаве прошел Марш Независимости

В Варшаве прошел Марш Независимости3
- 11.11.2017, 20:46
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Жители столицы Польши вышли на традиционную акцию в День Независимости.
На Марш Независимости собрались сотни тысяч человек. Участники собрались у Национального стадиона в Варшаве. Была создана сцена, где выступали организаторы и участники демонстрации, передает «Радио Польша».
Ulicami Warszawy przeszedł #MarszNiepodległości2017 pic.twitter.com/T4aRbEITTM— Wiadomości PR (@Wiadomosci_PR) 11 ноября 2017 г.
Участники марша говорили, что они хотели подчеркнуть свою польскость и привязанность к традиционным ценностям. Они подчеркивают, что они чувствуют себя поляками, гордятся этим и хотят отмечать национальные праздники, самым важным из которых является День Независимости.