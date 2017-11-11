Disney снимет еще три фильма о «Звездных войнах» 1 11.11.2017, 21:25

Cюжет новых лент будет связан с историей Скайуокеров.

Компания Disney намерена снять еще три фильма о "Звездных войнах", а также сериал для собственной стриминговой платформы. Уже известно, что один из трех фильмов снимет Райан Джексон, режиссер восьмого эпизода "Последние джедаи", который выходит в прокат через месяц, в середине декабря. Следующий, девятый эпизод поручили снимать Джею Джею Абрамсу, который делал седьмую часть саги (“Пробуждение силы") после приобретения Lucasfilm корпорацией Disney, сообщает ВВС.

Cюжет новых лент будет связан с историей Скайуокеров. Зрителям обещают новых персонажей из дальних уголков галактики, которые ранее не фигурировали в "Звездных войнах".

Тем временем Disney несет серьезные потери из-за конкуренции с онлайн-платформами. По этой причине компания постепенно отказывается от развития кабельных каналов. Собственный стриминговый сервис у Disney должен появиться к 2019 году. Для него и делается сериал про "Звездные войны".