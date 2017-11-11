Латвия обнаружила два российских истребителя у своих границ 2 11.11.2017, 21:20

Речь идет о российских военных самолетах-истребителях Су-27.

Вблизи границы Латвии были замечены два российских военных самолета-истребителя Су-27. Об этом сообщила пресс-служба Национальных вооруженных сил страны в Twitter. В частности, указано, что самолеты, которые патрулировали небо над нейтральными водами Балтийского моря, заметили вблизи морской границы страны два истребителя Су-27 Вооруженных сил России, пишет rbc.ua.

Ранее, в октябре 2017 года, латвийские военные сообщали, что вблизи границ Латвии были замечены корабль и подводная лодка Военно-морского флота России. По данным Национальных вооруженных сил, российские корабли 22 октября находились в 15 морских миль (27 км) от территориальных вод Латвии. Латвийские военные зафиксировали приближение корабля класса Parchim и подводную лодку класса Kilo, которые принадлежали ВМФ России. Напомним, ранее сообщалось, что 20 сентября 2017 года в Латвии у границы зафиксировали два военных самолета РФ Су-27. Согласно информации, российские военные самолеты были зафиксированы над нейтральными водами Балтийского моря у внешней границы территориальных вод Латвии.