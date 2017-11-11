Четыре телеканала, которые обещали жителям Беларуси, но которых мы так и не увидели 11.11.2017, 21:45

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Как Лукашенко обманывает белорусов и соседей.

Футбольный телеканал. Кочанова победила Румаса

Относительно недавно у руководителя Банка развития и Белорусской федерации футбола Сергея Румаса появилось желание создать в Беларуси чисто футбольный телеканал. В работе над созданием специализированного канала ему помогал бывшей главред «Прессбола» Владимир Бережков. Новый продукт хотели запустить на базе «Сетанты» с тем, чтобы показывать все матчи чемпионата страны по футболу, пишет udf.by.

Деньги на канал были не бюджетными, поэтому казалось, что проблем с запуском не будет. Однако все с самого начала пошло не так.

В Белтелерадиокампании, видимо, испугались конкуренции для спортивного телеканала «Беларусь 5» и передала рекламного пирога. Чиновники заявили, что создание нового продукта нецелесообразно.

Сергей Румас не стал опускать руки и напрямую в мае обратился к Александру Лукашенко. Несмотря на открытый протест главы Администрации Лукашенко Натальи Кочановой, тот высказался за конкуренцию и дал указание пойти Румасу на встречу.

В августе Бережков написал в Фейсбуке о победе над ближайшим окружением Лукашенко:

«Спасибо самому государю, давшему понять: «вьющиеся у ног» не захватили голову. Да, впереди еще много борьбы и ран, но теперь я твердо могу сказать: «Сетанта Беларусь» состоится».

После этого высказывания функционера уволили, а новости о запуске канала перестали появляться.

И вот на днях Бережков сообщил «Прессболу»: «Канала «Сетанта Беларусь» не будет, это уже точно». Это подтвердил затем и Румас.

Белорусскоязычный телеканал. Чиновникам все равно

Запуска полностью белорусскоязычного телеканала давно добивается часть гражданского общества. В какой-то мере цель была достигнута с появлением «Белсата», но все же он существует на польские деньги и в любой момент может быть переформатирован.

Последние надежды были связаны с появлением телеканала «Беларусь 3», который в основном освещает сферу культуры. Однако при его запуске в 2013 году гендиректор Виктор Маючий заявил:

«Объективно этот канал не может быть только белорусскоязычным».

В сентябре этого года «депутат» Елена Анисим сообщила о встрече с операторами кабельного телевидения, которые вроде бы заинтересованы в создании кабельного белорусскоязычного телеканала, но им для этого не хватает соответствующего контента.

В конце октября та же Анисим обратилась к министру информации Александру Карлюкевичу. Его ответ был краток: вопрос создания телеканала с полным вещанием на белорусском языке будет обсуждаться.

Предыдущий опыт подсказывает, что такое заявление чиновника скорее свидетельствует о том, что белорусскоязычный телеканал в нашей стране в ближайшее время не появится.

Украинский телеканал. Соседей водят за нос?

В 2014 году Александр Лукашенко и Петр Порошенко договорились в Киеве о запуске украинского телеканала в Беларуси. «С нашими каналами работают совместно три или четыре российских. Почему мы не можем с Украиной создать такое совместное сотрудничество», — заявил тогда Лукашенко.

Идея была логичной: Лукашенко должен быть заинтересован в появлении альтернативной точки зрения об Украине, Крыме и Донбассе в противовес российской пропаганде.

И вскоре украинский министр информационной политики Юрий Стэць сообщил в Фейсбуке, что Первый национальный телеканал Украины начнет вещание на территории Беларуси уже в январе 2015 года.

Но этого не произошло. Более того, из-за «технических проблем» запуск украинского телеканала в Беларуси постоянно откладывается. Посол Украины Игорь Кизим регулярно обнадеживает журналистов, но, кажется, сам все меньше верит в реализацию проекта.

Польский телеканал. «Договоренность», которую не выполнили

В декабре 2016 года глава польского МИД Витольд Ващиковски заявил:

«У нас также есть договоренность с белорусами, что они распространят на территории Беларуси телевидение Polonia Культура».

В МИД Беларуси на это отреагировали так: Польша инициировала включение своего телеканала в белорусские кабельные сети, а в Минске будут изучать предложение.

В августе этого года вице-спикер польского Сейма Ричард Терлецкий сообщил журналистам, что белорусские власти обещают рассмотреть вопрос вещания через кабельные сети польского телеканала, но конкретной даты нет.

Спустя почти год после заявления главы МИД Польши можно констатировать, что ситуация никак не изменилась.