Порошенко - Дуде: Надеемся на укрепление партнерства между Украиной и Польшей 11.11.2017, 21:52

Фото: president.gov.ua

Президент Польши Анджей Дуда планирует рабочий визит в Украину в декабре.

Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с польским коллегой Анджеем Дудой в субботу выразил надежду на укрепление стратегического партнерства между Украиной и Польшей. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента, пишет Гордон.

Порошенко поздравил Дуду с Днем независимости Польши.

"Они согласовали проведение чрезвычайного заседания консультационного комитета президентов Украины и Польши на уровне внешнеполитических советников на следующей неделе в Кракове... Президенты скоординировали позиции в контексте подготовки к саммиту "Восточного партнерства", который пройдет 24 ноября в Брюсселе", – говорится в сообщении.

Дуда планирует рабочий визит в Украину в декабре, добавили в пресс-службе.