Минчанка: Дочь одела джинсовую юбку - учительница не допустила ее к контрольной 11.11.2017, 22:06

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Система образования должна работать с учетом интересов детей и их родителей.

Героини citydog.by уверены: не дети рождаются для школы, а система образования должна работать с учетом интересов детей и их родителей.

«НОВАЯ ДИРЕКТРИСА СПРОСИЛА: "ЕЕ ЧТО, В ТОЙ ШКОЛЕ БИЛИ?"»

Кристина Вязовская

психологиня, мать 6-классницы

– Моя дочь пришла в гимназию в 3 классе, до этого училась в приватной школе. Одного года в пятом классе гимназии нам хватило, чтобы задуматься о переводе.

Началось все с конфликта между моей дочерью и одноклассником. Не так страшно, если бы его мамой не была одна из учительниц дочери. Что, в общем-то, этически недопустимо, потому что это банальное кумовство. А во-вторых, с психологической точки зрения ребенок лишается матери и получает круглосуточного педагога.

Ситуация очень простая: мальчик обижает девочку, чтобы не было скандалов и драк, прошу перевести дочь в другую подгруппу. И тут начинается совершенное безумие. Без моего ведома и согласия ребенка вызывает к психологу. Тот в компании двух завучей давит на дочь. Мне постоянно отказывают во встрече с директором, не регистрируют письменные обращения к нему.

Окончательно решилась перевести ребенка из гимназии после истории с юбкой. У нас дома шел ремонт, часть вещей на какое-то время оказалась заблокированной. Поэтому один раз дочь надела в гимназию темно-синюю джинсовую юбку. Перед первым уроком учительница математики заявляет дочери, что в «таком виде» на контрольную ее не пустит. Как я об этом узнаю? Дочь возвращается из школы в чужой одежде. Оказалось, что дети находятся в таком положении, что носят с собою запасной комплект формы делового стиля. На случай, если первый не устроит учителя. И дочери кто-то одолжил юбку.

Сразу же обратилась в Министерство образования с вопросом, на основании какой нормативно-правовой базы ребенка могут не допустить к контрольной из-за цвета юбки? На следующее утро мне с упреком позвонила завуч, мол, почему я не решила вопрос в частном порядке. Но о каком частном порядке может идти речь, когда мы говорим о нарушении закона и прав?

Когда стало ясно, что оставлять ребенка в гимназии нельзя, я начала думать об организации индивидуального обучения, но такой план не подходил для дочери – она очень социальная, активная. Поэтому начались поиски школы с добрыми учителями. Нашли таких в обычной школе, которая по счастливому стечению обстоятельств находится рядом с нашим домом.

Директор первым делом спросил нас, какие проблемы с поведением у ребенка. Я честно сказала, что никаких, это администрация гимназии нарушала законодательство. «Ее что, там били?» - вполне серьезно спросила меня директриса.

Сегодня дочь с удовольствием ходит в эту школу, уровень образования у нее не пострадал.

Что в таких случаях делать? Если вы чем-то недовольны в своей школе, я бы рекомендовала решать все в рамках правового поля. Через зарегистрированные обращения к администрации, РОНО, в Министерство образования. Так мы не оставим места для манипуляций и, возможно, наконец заставим систему исполнять законы нашей страны. Конечно, для этого нужны очень крепкие нервы, но для взрослых здравых людей это единственный доступный инструмент.

«СПИХНУТЬ СВОЕГО РЕБЕНКА НА ШКОЛУ НЕ ПОЛУЧИТСЯ»

Виктория Онухова-Журавлева

воспитывает 13 детей

– В этом году у нас 11 школьников – с первого по десятый класс, двое из них обучаются дома по индивидуальному плану. Коля начал обучение вне школы, потому что слишком любознательный, а школа убивает интерес к учебе своей солдатской дисциплиной. Не уверена, что он пойдет в стены школы в следующем году – программа довольно простая для усваивания в свободном режиме.

У Андрея в третьем классе всплыла проблема боязни школы, оценивания и неумения сделать выбор из-за страха ошибиться. Поэтому он учится дома, и результаты первой четверти оказались такими же, как в прошлом году. Поэтому пока и он остается на индивидуальном обучении.

Конечно, в любом родительском решении есть риск, и нельзя сказать, что такое обучение подходит всем. Но важно уметь увидеть особые потребности ребенка и нести ответственность за сделанный выбор, а не перекладывать его на школу или государство.

Может ли родитель требовать от школы много? Несомненно, если он требует столько же от себя и если он что-то в школу вложил. Во многих европейских школах родители принимают активное участие в жизни своих детей, ведут кружки и встречи, знакомят учеников со своей профессией. У нас очень трудно сдвинуть родителей, в том числе и потому, что вся внеклассная деятельность очень зарегулирована.

В прошлом году я читала детские стихи вместе с четвероклассниками на классном часу, мы их обсуждали и рисовали, и это было событием в нашей школе, которая хочет простого человеческого тепла и внимания. Как и все мы. И если мы все вместе и каждый в отдельности рвем рубахи на груди за интересы ребенка, то надо признаться, что детей в школе уже давно никто не ждет, там нужны дисциплинированные послушные исполнительные роботы.

И кто-то должен этот порочный круг разомкнуть и вернуть в школу ценность жизни. Иначе мы рискуем и дальше получать Печи и порку ремнем покорных стройбанов.

Я неудобный родитель, я за осознанные решения, поэтому я не соглашаюсь автоматически на участие моих детей в школьных мероприятиях, не соглашаюсь на мероприятия «Юного спасателя» и на шестой школьный день. Мне важно, что именно будет происходить с моими детьми, пока они вне дома. Охотно соглашаюсь с поездкой в театр и абсолютно против участия в акции РПЦ в качестве статистов. Вижу, что пример такой разборчивости важен для детей.

При этом я уверена, что мы можем действовать исключительно в правовом поле, если мы надеемся дать детям правовое государство. Но это предполагает хотя бы минимальную правовую грамотность и умение самостоятельно найти ответ на свой вопрос в законодательных актах. И там мы можем открыть для себя много неожиданного.

Например, ст. 65 Кодекса о браке и семье признает за семьей преимущественное право и обязанность воспитания детей, т.е. все спихнуть на школу не получится. Но часто классные руководители и администрация школ берут на себя повышенные обязательства и отодвигают родителя в сторонку, хотя с активными родителями такое осуществить довольно сложно.

Мне бы хотелось, чтобы школа перестала фокусироваться на внешнем и заглянула внутрь. Чтобы было неважно, в какой одежде ты пришел и сколько клеточек ты отступил, сдал ли макулатуру и скачал ли реферат из интернета. Важно, сопереживал ли ты однокласснику или герою произведения и хорошо ли понял причину смены пор года.

Чтобы директора беспокоило не то, сколько денег добровольно сдали родители в фонд школы, а наличие психологической поддержки для абсолютно выгоревших учителей. Чтобы Министерство образования прекратило двойное подчинение школ и забрало их от администраций в непосредственное подчинение.

Чтобы родителям было важно не полученная оценка, а то новое, что ребенок узнал сегодня в школе. Чтобы нашелся кто-то честный и смелый (кроме писателей Пастернака и Жвалевского) желательно из министерства, кто может сказать: «А король-то голый!».

«УЧИТЕЛЮ ПРОСТО ХОТЕЛОСЬ НАКАЗАТЬ НЕПОКОРНУЮ, ПРОЯВИТЬ СВОЮ ВЛАСТЬ»

Маргарита Анатольевна

преподавательница, мать двоих взрослых детей

– Сейчас много обсуждают, отвечают ли гимназии своему статусу, действительно ли там лучше учат, чем в обычных школах. На самом деле эта тема была актуальной и десять, и пятнадцать, и двадцать лет назад.

Когда в начале 1990-ых мы отдавали младшую дочь в школу, выбирали в первую очередь хорошую и добрую учительницу, а не престижное учебное заведение. Но в 5 класс она пошла в одну из лучших гимназий города, где училась ее старшая сестра. Уровень там был действительно очень хорошим и тогда было достаточно свободы для учителей и гимназистов. Но были и свои проблемы, которые сегодня заставляют меня думать, правильно ли я сделал, что до конца оставила своих детей в стенах этого учебного заведения.

У старшей дочери был очень большой конфликт с учительницей физкультуры. До такой степени, что дочь выбросила в лесу возле школы свою спортивную форму и просто не ходила на физкультуру несколько месяцев. Оказалось, учительница могла запросто назвать девочек-подростков «коровами». Администрация отреагировала странно: на прогулы закрыла глаза, но и учительницу оставила на своем месте.

Что характерно, младшая дочь тоже получила дозу негатива: однажды ее довели до нервного срыва на уроке труда. Выяснилось, что учительница от души лепила двойки тем, кто не мог наизусть запомнить устройство швейной машинки, все эти шпульки и катушки. Причем, оценивалось не умение шить, а именно знание матчасти. Еще раз напомню, что речь шла об одной из лучших гимназий Минска, где в вузы поступало 100% выпускников.

У нас в гимназии был учитель химии: талантливый преподаватель, но совершенно выгоревший. В его послужном списке был и грустный служебный роман, и алкоголизм с кодированием, и жена, работающая в этой же школе. Но он действительно хорошо готовил к поступлению в медуниверситет и на биофак.

Конфликт между ним и моею дочерью, которая училась в гуманитарном классе, начался в конце самой короткой второй четверти. Я надолго попала в больницу, муж разрывался между домом и работой, так что дочери самой приходилось заниматься и гимназией, и подготовкой к поступлению. Кроме того, она пробовала подрабатывать.

Как бы там ни было, по уважительной или не уважительной причине дочь пропустила четыре урока химии из восьми, написала контрольную лучше всех в классе и вместе со всеми готовилась к каникулам. Но преподаватель решил устроить показательную порку, мол, с какой стати выскочка будет приходить на предметы по профилю, но игнорировать химию.

Влепил ребенку неаттестацию, устроил безобразный скандал, который не поддержал никто из администрации. В нулевые к дисциплине даже в гимназии относились проще, тем более, что дочь действительно хорошо успевала по всем предметам и принесла своему учебному заведению много призов в профильных дисциплинах – истории, литературе, языках.

То, что никто не собирается линчевать мою дочь, да и сама она не видит трагедии в н/а по химии, еще больше разозлило «химика». Мне пришлось ехать из больницы в гимназию, чтобы выяснить суть происходящего, но вместо взрослой позиции и аргументированных претензий я получила поток ненависти, презрения и высокомерия.

Я сама работала в школе и для меня было очевидным, что никакого педагогического подтекста в действиях этого человека не было. Ему просто хотелось наказать непокорную, проявить свою силу и власть. Что в итоге и сделал: несмотря на высокие оценки в трех четвертях и один неаттестат, он вывел итоговую четверку в аттестате дочери, помешав ей получить серебряную медаль.

Хоть это не стало препятствием на пути моих детей к цели, но я и сегодня вспоминаю эти случаи как образец мелочности и самодурства в нашей системе образования. И немного жалею, что не перевела дочерей в обычную школу. Возможно, уровень был бы не таким высоким и родители у детей были бы попроще, но и нервы были бы целее.