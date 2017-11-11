Белорусские баскетболистки с победы стартовали в квалификации ЧЕ-2019 1 11.11.2017, 22:15

Сборная Беларуси обыграла Польшу — 70:62.

Белорусские баскетболистки с выездной победы над сборной Польши стартовали в квалификации чемпионата Европы-2019. Поединок состоялся 11 ноября в Валбжихе, пишет tut.by.

Польша — Беларусь — 62:70 (17:14, 15:15, 17:28, 13:13).

После первой половины встречи белоруски уступали с разницей в 3 очка. Однако, начиная с третьей четверти, команда Наталии Трофимовой взяла игру под контроль, перед заключительным периодом добившись преимущества в 8 баллов (57:49).

По ходу последней четверти полькам удавалось сокращать отставание до 3 баллов (58:61), а затем, за 21 секунду до конца основного времени, до 4 очков (62:66), но победу Беларусь все же не упустила.

Отметим, что в ноябрьских отборочных матчах сборная Беларуси вынуждена обходиться без центровой Елены Левченко и разыгрывающей Алекс Бентли.

11 ноября в нашей отборочной группе «В» состоялся еще один матч:

Эстония — Турция — 56:81 (15:21, 12:28, 17:14, 12:18).

Соперницами белорусок в борьбе за выход на чемпионат Европы станут также команды Эстонии (15 ноября 2017 года в Минске и 17 ноября 2018 года в гостях) и Турции (10 февраля 2018-го дома и 21 ноября 2018-го в гостях). Ответная игра с Польшей проедет 14 февраля 2018-го в Беларуси.

Путевки на Евро-2019 получат победители 8 отборочных групп и 6 лучших команд среди тех, которые финишируют вторыми в своих квартетах. Сербия и Латвия получили пропуска на ЧЕ на правах хозяек турнира.