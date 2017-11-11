Саудовская Аравия и Иран: Борьба за власть на Ближнем Востоке 1 11.11.2017, 22:29

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Все, что нужно знать о расстановке сил на Ближнем Востоке.

Иран и Саудовская Аравия уже давно претендуют на ведущую роль в регионе, однако в последнее время отношения между двумя странами серьезно обострились, сообщает bbc.com.

У каждой из них есть свои союзники и противники на Ближнем Востоке и не только, как же выглядит расстановка сил?

Наследный саудовский принц Мохаммад ибн Салман (слева) и президент Ирана Хасан Роухани

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Саудовская Аравия

Это королевство с преимущественно суннитским населением считается родиной ислама, и именно там находятся главные мусульманские святыни. Кроме того, это также один из ведущих мировых экспортеров нефти и одна из богатейших стран мира.

Саудовская Аравия опасается, что Иран может занять господствующее положение на Ближнем Востоке, и всячески препятствует растущему влиянию этой шиитской страны в регионе.

Воинственное отношение Саудовской Аравии к Ирану, судя по всему, поддерживает Дональд Трамп, занявший в отношении Тегерана не менее жесткую позицию.

Молодой и все более могущественный наследный принц Мохаммад бин Салман ведет войну против повстанцев-хуситов в соседнем Йемене. Саудовцы утверждают, что Иран оказывает материальную помощь повстанцам, Тегеран отвергает эти обвинения.

Фото: getty images

Саудовская Аравия в свою очередь поддерживает повстанцев в Сирии и добивается свержения президента Башара Асада, главного союзника Ирана.

Вооруженные силы Саудовской Аравии - одни из мощнейших в регионе, а Эр-Рияд стоит в ряду основных мировых импортеров оружия. Саудовская армия насчитывает 227 тыс. человек.

Иран

Иран стал исламской республикой в 1979 году, когда был свергнут режим шаха. Политическую власть захватили клерикалы во главе с верховным лидером аятоллой Хомейни.

Большую часть 80-миллионного населения Ирана составляют мусульмане шииты, и страна считается ведущей шиитской державой в регионе. Окончательное решение во всех вопросах внешней и внутренней политики принимает верховный лидер Али Хаменеи.

За последние 10 лет влияние Ирана в регионе сильно возросло, особенно после свержения режима Саддама Хусейна в Ираке.

Иран поддерживает президента Сирии Башара Асада в войне против оппозиционных группировок и экстремистской группировки "Исламское государство" [запрещена в России и других странах]. Бойцы элитного иранского Корпуса стражей исламской революции участвовали в наступательных операциях против джихадистов-суннитов в Сирии и Ираке.

Фото: getty images

Иран также полагает, что Саудовская Аравия пытается дестабилизировать ситуацию в Ливане, где в состав правительства входит шиитское движение Хезболла, которое пользуется поддержкой Ирана.

Главным своим противником Иран считает Соединенные Штаты.

По некоторым сообщениям, Иран обладает одними из самых продвинутых ракетных систем в регионе. Вооруженные силы Ирана насчитывают 534 тыс. человек, включая армию и Корпус стражей исламской революции.

США

Отношения между США и Ираном остаются, мягко говоря, напряженными. На то есть немало причин, в том числе свержение премьер-министра Ирана в 1953 году при участии ЦРУ, исламская революция в Иране, а также захват заложников в американском посольстве в Тегеране в 80-е годы.

В свою очередь Саудовская Аравия неизменно оставалась союзником США, хотя при администрации Обамы отношения были весьма натянутыми, учитывая проводившуюся Вашингтоном политику взаимодействия с Ираном.

Фото: getty images

Президент Трамп обещал занять более жесткую позицию в отношении Ирана и теперь грозит отменить историческую ядерную сделку с Тегераном, подписанную при Обаме.

При этом королевский дом Саудовской Аравии и Белый дом с большим почтением относятся друг к другу.

Трамп и его администрация никогда не критикуют радикальный саудовский ислам так, как они критикуют связи Ирана с терроризмом. Не были включены саудовцы и в список иностранных граждан, на которых распространяется вызвавший много споров запрет на въезд в США.

Свою первую поездку в качестве президента Дональд Трамп совершил на Ближний Восток, где встретился с саудовскими и израильскими руководителями, которых объединяет стремление не допустить рост влияния Ирана в регионе.

Саудовская Аравия является также главным покупателем американских вооружений.

Россия

Россия - единственная, кому удается оставаться союзником как Саудовской Аравии, так и Ирана. С каждой из этих стран у нее налажены тесные экономические связи, кроме того, она продает обеим странам оружие.

Фото: getty images

Россия не стала занимать ни одну из сторон в нынешнем споре между Тегераном и Эр-Риядом, дав понять, что готова выступать в качестве посредника.

Вовлеченность России в ближневосточные дела сохраняется еще со времен холодной войны, когда Советский Союз поставлял Сирии оружие и обучал ее офицеров.

Влияние Москвы на Сирию и регион в целом заметно ослабло после развала СССР, однако в последнее время Кремль тщательно его наращивает.

Поддержка с воздуха, которую оказала сирийской армии российская авиация, помогла переломить ход сирийской войны в пользу режима Асада и проиранских бойцов, сражавшихся на его стороне.

Турция

Турция ловко балансирует между Ираном и Саудовской Аравией, в то время как на Ближнем Востоке быстро меняется военная и политическая обстановка.

Анкара стала проявлять больше интереса к ситуации в регионе после прихода к власти в 2002 году Партии справедливости и развития, которую часто называют исламистской.

У Турции, где преобладают сунниты, сложились тесные связи с Саудовской Аравией на основе религиозного родства и совместного неприятия сирийского правительства.

Фото: getty images

Несмотря на глубокое недоверие к Ирану, Турция сравнительно недавно заключила с ним союз против растущего в регионе влияния курдов, в котором обе страны видят угрозу.

Израиль

Израиль, образованный в 1948 году, из всех арабских стран имеет установленные дипломатические отношения лишь с Египтом и Иорданией.

Иран и Израиль считаются непримиримыми врагами. Иран отрицает право Израиля на существование и призывает к уничтожению государства.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху всегда активно призывал международное сообщество не допустить, чтобы Иран обзавелся ядерным оружием, а также отменить ядерную сделку с Тегераном, чтобы обуздать его "агрессивную" политику в регионе.

Фото: getty images

По словам Нетаньяху, с рядом арабских стран даже налажено сотрудничество с целью помешать росту влияния Ирана в регионе. В свою очередь Саудовская Аравия опровергала появившиеся в израильских СМИ сообщения о том, что в сентябре один из саудовских принцев тайно приехал на переговоры с Израилем.

Египет

Египет часто играл ключевую роль в ближневосточной политике, и исторически у него складывались более дружественные отношения с Саудовской Аравией, а не с Ираном, особенно после исламской революции.

Саудовцы также поддержали египетскую армию, когда та в 2013 году отстранила от власти исламистского президента Мохаммеда Мурси.

Однако у Египта бывали случаи сближения и с Ираном. К примеру, Тегеран выступил спонсором нефтяной сделки между Египтом и Ираком, после того как в октябре 2016 года саудовская компания Aramco прекратила поставки нефти в Египет.

Фото: getty images

После возросшей напряженности в отношениях между Ираном и Саудовской Аравией президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвал "избегать эскалации напряженности в регионе, но не в ущерб безопасности и стабильности в Персидском заливе".

Сирия

Правительство президента Башара Асада твердо заняло сторону Ирана в противостоянии с Саудовской Аравией.

Иран всегда поддерживал сирийское руководство и оказывал сирийской армии помощь в борьбе с повстанцами и джихадистами.

Иран видит в Асаде, который принадлежит к алавитской ветви шиизма, своего ближайшего арабского союзника. Сирия является также основным транзитным пунктом для переправки иранского оружия шиитской группировке "Хезболла" в Ливане.

Фото: getty images

Тысячи бойцов "Хезболлы" сражаются на стороне сирийских правительственных войск. По мнению экспертов, благодаря уровню подготовки и вооружению, эту группировку уже можно считать полноценной армией, нежели ополчением.

Власти Сирии также часто обвиняют Саудовскую Аравию в ведении подрывной политики на Ближнем Востоке.

Ливан

Позицию Ливана в противостоянии Ирана и Саудовской Аравии можно назвать двойственной.

Премьер-министр Ливана Саад Харири, несколько дней назад объявивший о своей отставке из Саудовской Аравии, имеет тесные связи с саудовцами и поддерживает их в противостоянии с Ираном.

Фото: getty images

С другой стороны, ливанское отделение "Хезболлы" является союзником Ирана и пользуется его неизменной и существенной поддержкой. Лидер "Хезболлы" Хасан Насралла часто выступает с нападками на саудовские власти.

Государства Персидского залива

В прошлом у таких государств Персидского залива, как Катар, Бахрейн и Кувейт, были более тесные отношения с Саудовской Аравией.

Однако связи Катара с Саудовской Аравией заметно ослабли после того, как в начале года Катар отказался выполнить требование Эр-Рияда и порвать отношения с Тегераном.

После того как в июле Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Бахрейн объявили блокаду Катара, Иран отправил туда пять самолетов с грузом продуктов, чтобы справиться с дефицитом.

Фото: getty images

В августе Катар и Иран восстановили в полном объеме дипломатические отношения, прерванные после того как в Иране были совершены нападения на две дипломатические миссии Саудовской Аравии.

При этом Бахрейн и Кувейт продолжают склоняться на сторону Саудовской Аравии.

Основные политические и военные посты в Бахрейне занимают члены суннитской королевской семьи, в то время как 70% населения страны составляют шииты.

Бахрейн не раз обвинял Иран в подготовке "террористических ячеек", которые действуют в стране с целью подготовки свержения правительства. Он также обвиняет шиитскую оппозицию в том, что она поддерживает связи с Ираном.

В октябре власти Бахрейна заявили, что "их страна сильнее всего страдает от экспансионистской политики стражей исламской революции".