В Барселоне состоялась манифестация сторонников независимости Каталонии 11.11.2017, 22:45

В акции приняли участие 750 000 человек.

В Барселоне в субботу вечером, 11 ноября, состоялась манифестация сторонников независимости. Это первая масштабная акция протеста, проходящая в столице Каталонии после арестов каталонских политиков, обвиненных Мадридом в подстрекательстве к мятежу и растрате государственных средств, пишет ru.rfi.fr.

Как сообщает AFP, организаторы манифестации планировали, что в ней примет участие не меньше людей, чем было 11 сентября, когда более миллиона сторонников независимости вышли на улицы Барселоны для того, чтобы отметить «национальный праздник» Каталонии (Diada Nacional de Catalunya) и «отправить последний политический сигнал» центральным властям Испании перед референдумом.

Позднее стало известно, что в акции 11 ноября приняли участие 750 000 человек (это данные барселонской полиции).

Фото: REUTERS

Главные цели митинга — требование снять прямое управление Мадрида в регионе и освободить «политических заключенных»: напомним, ранее испанские власти арестовали восьмерых бывших каталонских министров, а в отношении еще пятерых, включая экс-главу правительства, Карлеса Пучдемона, выписали европейские ордера на арест.

Сегодня Пучдемон обратился к участникам митинга из Брюсселя. Его обращение транслировал каталонский телеканал TV3.